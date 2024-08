Calcinados por la marginación

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ ANDÚJAR Jueves, 8 de agosto 2024, 14:30 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Opciones para compartir Copiar enlace

El hecho inaudito, y confirmado por muchos peritos que no salen de su asombro, de la falta de resolución del fuego acaecido en junio del año pasado en un taller de reparación de vehículos en la ciudad, está ocasionando perjuicios y trastornos económicos y psicológicos, tanto al propietario del taller, como a los dueños de los vehículos calcinados. La falta del informe pericial conlleva que la Policía Científica y los juzgados no puedan realizar su trabajo. Y ya han pasado 15 meses.

Juan Carlos Planelles, propietario de las naves calcinadas en la madrugada del 3 de junio de 2023, indica que ha tratado de recabar los trámites de los juzgados de Andújar, la policía científica, y los peritos, «no se sabe nada aún, y el pasado lunes 5 de agosto tuve que denunciar el caso ante la Fiscalía de Jaén, porque existe un desconocimiento de la persona que supuestamente están dentro del recinto en el momento del fuego y de la que se desconoce su paradero», denuncia Planelles, quien se extraña que nadie le conceda importancia a este hecho. Recuerda que se tuvo que trasladar un servicio de ambulancias, porque el informe apunta a que había una personas con una linterna. Grabaciones corroboran este extremo.

Juan Carlos se ha quedado en la ruina, porque ha tenido que indemnizar a un trabajador y ha debido hacer frente a pagos, «y a cambio no he recibido ninguna subvención de la compañía de seguros que, algo que me pertenece por ley», señala. Culpa de esta situación a la justicia, al entender que no ha hecho su trabajo. En este sentido, se ha establecido una prórroga de seis meses, -duraría hasta diciembre-, para que se esclarezcan los hechos. Juan Carlos intentó reanudar su actividad en una nave cercana, pero lo ha sido imposible continuar con su trabajo de reparación. Dice que lleva pasando en estos meses por un calvario.

Otro perito

Juan Carlos tiene que pagar aún la luz, pese a que la nave quedó totalmente calcinada. En mayo se designó un segundo perito, porque el primero que hizo su labor en octubre, aún reclama los 3.000 euros por su trabajo. «Las cosas han cambiado, porque este segundo informe puede ser muy diferente al primero, porque han pasado 10 meses y es muy difícil que las pruebas sean iguales», detalla. Juan Carlos agrega que este hecho está ocasionando daños colaterales y ahonda como se está arrastrando a mucha gente, «lo está pasando mal mi familia, y es una pena que nadie se de cuenta de esto». En esa funesta madrugada ardieron una treintena de vehículos y una veintena de personas están afectadas por este caso, porque tampoco han recibido ningún tipo de indemnización por el daño que sufrieron sus vehículos. «Esas personas también lo están pasando mal, porque no tienen su medio de transporte, y están pagando un coche, sin tenerlo y esto supone muchos gastos y molestias, y nadie se ha preocupado por ellos», clama. En este apartado deplora que las compañías de seguro no se hayan preocupado por sus clientes.

Los casos

Eulalio, uno de los afectados, lamenta que se ha quedado sin coche. Además, ha perdido los 2.000 euros que dio para el arreglo de forma anticipada. «Ahora tengo un coche viejo que me han dejado porque no me puedo comprar otro y no me explico que se tarde tanto», se pregunta.

Más sangrante fue el caso de Isabel. Llevó su coche al taller tras los destrozos en su vehículo ocasionado por un robo 10 días antes del fuego. El coche era la ilusión suya y de su hija porque lo utilizaban para el trabajo. Empeñaron su fortuna, que se ha dilapidado.

Juan Carlos Planelles asegura que ha aportado toda la documentación que le han exigido desde todas las instancias. «Yo he cumplido, cosa que no han hecho conmigo y están al día de todo lo que ha pasado y es una pena que haya recibido respuesta», espeta hundido.

Juan Carlos ha advertido que nadie está poniendo el remedio para esclarecer los hechos, y también reprocha que no se metan en la piel de las personas afectadas por esta problemática. «Esto es injusto, me siento ignorado y marginado y esto es doloroso, porque nadie se merece este trato y nadie me ha preguntado de como estoy, de como me pueden ayudar, porque cada uno va a los suyo». También ve ingrato que se hayan olvidado de las personas que están afectadas por esta situación y que están sufriendo las consecuencias. Por ejemplo, el quedarse sin coche, les ha impedido desarrollar su trabajo.