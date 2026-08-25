El bono-comercio Vuelta al Cole supondrá un alivio para las familias iliturgitanas

El Ayuntamiento pone en marcha una nueva edición del Bono Comercio Vuelta al Cole 2026, una iniciativa destinada a apoyar a las familias durante uno ... de los periodos del año con mayor gasto y, al mismo tiempo, impulsar las ventas y el consumo en el comercio local.

La campaña contará con 1.286 bonos, cada uno de ellos con un valor de 25 euros, que podrán utilizarse en compras superiores a 50 euros en los establecimientos comerciales adheridos. La inversión municipal destinada a esta campaña asciende a 32.150 euros.

La descarga de los bonos comenzará el próximo 1 de septiembre a las 10:30 horas, a través de la plataforma www.bonocomercioandujar.com. Cada persona mayor de edad podrá disponer de un único bono durante toda la campaña. Los bonos podrán descargarse hasta agotar las unidades disponibles y, en todo caso, hasta el 9 de octubre de 2026.

Esta edición incorpora una medida destinada a favorecer un reparto más equitativo. Los bonos descargados que no hayan sido utilizados antes del 24 de septiembre quedarán anulados automáticamente. A partir del 25 de septiembre, volverán a estar disponibles para su descarga por otras personas usuarias, hasta el 9 de octubre.

Experiencia positiva

El concejal de Promoción, Juan Carlos Martínez, destacó ayer en la presentación que esta nueva edición parte de una experiencia que ya ha demostrado que el Bono Comercio funciona, «y que tiene un impacto directo tanto en las familias como en nuestros establecimientos», ponderó el edil. En la campaña Vuelta al Cole de 2025 se canjearon 945 de los 1.000 bonos disponibles y se movilizaron más de 65.000 euros en compras en el comercio local.

En la campaña de Navidad se alcanzaron cerca de 130.000 euros. «Son cifras que nos demuestran que por cada euro que invertimos desde el Ayuntamiento podemos generar aproximadamente tres euros de compras en nuestros comercios», señaló Martínez.