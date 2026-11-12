El Bono Comercio Navideño impulsará las compras en los establecimientos andujareños

La concejalía de Promoción, Turismo y Comercio pone en marcha una nueva edición del Bono Comercio, correspondiente a la campaña de Navidad 2026, una iniciativa ... destinada a dinamizar el comercio de proximidad, apoyar a los establecimientos locales y favorecer que el gasto propio de estas fechas revierta en la economía de la ciudad.

El concejal responsable de estas áreas Juan Carlos Martínez, presentó ayer esta tercera edición, que cuenta con una dotación municipal de 50.000 euros, distribuidos en 2.000 bonos de 25 euros. Los bonos serán gratuitos y podrán aplicarse en compras superiores a 50 euros, IVA incluido, en los establecimientos participantes. Martínez destacó la buena acogida que estas campañas tienen entre los comerciantes de Andújar, que valoran especialmente el movimiento y la actividad económica que generan en sus negocios, como reseñó Martínez en la presentación.

Ayuda a los bolsillos

En este sentido, subrayó que el Bono Comercio supone una doble oportunidad: «Es una apuesta más del Ayuntamiento por nuestros comerciantes y por la economía local, pero también una ayuda directa al bolsillo de los ciudadanos, que pueden beneficiarse de un descuento en sus compras», constató Juan Carlos Martínez.

El concejal señaló que el Ayuntamiento mantiene este esfuerzo económico porque considera fundamental respaldar al pequeño comercio, favorecer el consumo en los establecimientos de la ciudad y contribuir a que las compras navideñas tengan un impacto positivo en la actividad económica de Andújar.

Esta tercera edición incorpora varias novedades respecto a convocatorias anteriores. Entre ellas, se amplían los establecimientos y actividades económicas que pueden participar, incluyendo nuevos epígrafes relacionados con las compras navideñas, como el sector de la joyería. Asimismo, se establecen requisitos de vinculación fiscal y social con Andújar para los establecimientos participantes. Los comercios interesados podrán adherirse a la iniciativa del 10 al 19 de noviembre, a través de la plataforma digital habilitada, sin necesidad de realizar ningún trámite presencial en el Registro Municipal.

Descarga de los bonos

La descarga de los bonos tendrá lugar el día 25 de noviembre en dos turnos. A partir de las 8:00 horas estarán disponibles los primeros 1.000 bonos; y desde las 16:00 horas se pondrán a disposición los otros 1.000. Los bonos podrán utilizarse hasta el día 23 de diciembre, incluido. Como novedad en la gestión de los plazos, los bonos que no se hayan canjeado antes del 14 de diciembre quedarán anulados y volverán a ponerse a disposición de la ciudadanía a partir del 15 de diciembre, a las 14:00 horas, con el objetivo de facilitar que se aproveche la totalidad de la ayuda.

Las personas interesadas deberán acceder a la página web www.bonocomercioandujar.com y descargar gratuitamente su bono, que estará asociado a un código QR personal. Una vez obtenido, podrán acudir a cualquiera de los establecimientos adheridos y presentar en el momento del pago el código QR junto con el DNI. El comercio aplicará directamente el descuento correspondiente a la compra. Cada persona podrá utilizar un único bono por compra y no se contempla la devolución del importe en efectivo.

Durante la presentación, Juan Carlos Martínez animó a los establecimientos comerciales de Andújar a sumarse a esta tercera edición, destacando la sencillez del procedimiento de adhesión, que se realiza íntegramente a través de la web de la campaña e insistió en la importancia de apostar por las compras en Andújar durante estas fiestas, para contribuir al desarrollo de la ciudad.