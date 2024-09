Balance desigual del Gobierno Municipal y del PSOE sobre el desarrollo de la Feria

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ CORRESPONSAL Jueves, 12 de septiembre 2024, 19:45 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Opciones para compartir Copiar enlace

Versiones contrapuestas del Gobierno Local y el PSOE sobre el desarrollo de la Feria de Septiembre. El alcalde, Paco Carmona ha realizado este jueves un balance de Anducab y de las fiestas, que fue rebatida rápidamente por el grupo mayoritario de la oposición.

El primer edil indicó esta mañana que Anducab dio otro gran paso de calidad, «y se ha convertido en un hotel cinco estrellas para el caballos de Pura Raza Española». Respecto a la Feria y Fiestas en Honor a San Eufrasio, afirmó que este año ha contado con nuevas casetas y se está convirtiendo en, «un modelo de convivencia entre amigos, familiares, vecinos y visitantes, eventos que han dejado un impacto económico positivo en la ciudad comprobable en hechos como por ejemplo que todos los alojamientos hoteleros han estado llenos durante el fin de semana», remarcó.

Acompañado de la portavoz del gobierno local, María José Fuentes, el alcalde constató que Anducab, que este año ha alcanzado la 20º edición se ha ganado, «ese gran segundo puesto de forma que después de Sicab». El alcalde ensalzó el apoyo de los patrocinadores.

Varias mejoras

Respecto a la Feria de Septiembre, el regidor subrayó tres aspectos, que los catalogó de fundamentales;la mejora de infraestructuras, la recuperación de la feria de día y la mejora de los eventos y actividades. Carmona recordó que por primera vez el Ayuntamiento montó todas las casetas de la Feria, «lo que supone una igualdad de oportunidades para todos». También habló de la instalación de más aseos en el recinto ferial.

El presidente de la Corporación andujareña destacó el trabajo para recuperar la feria de día de la mano del mundo del caballo, «con un paseo el sábado con más de 200 participantes y una muestra de enganches el domingo con más de 50 coches de caballos, además de la tradicional carrera de cintas». En este sentido aludió a la nueva escultura de un caballo frente a la portada, «para embellecerla y hacer énfasis en la vinculación de Andújar con el mundo ecuestre».

Carmona ponderó en los eventos y actividades de «gran nivel» el tradicional canto de los mayores, en los conciertos, «de altura con una afluencia muy importante de personas y que han dado buen resultado». También alabó el éxito del festival taurino. El alcalde admitió que para el año que viene se van a introducir rectificaciones, porque avanzó que la Caseta Municipal volverá a su lugar habitual, por lo que la ecuestre cambiará de ubicación, «y se convertirá en polivalente», amplió.

PSOE

El portavoz del grupo Socialista de Andújar, Manolo Vázquez, aseveró en su comparecencia media hora más tarde que la pasada Feria presentó, «numerosas carencias y deficiencias debido a la improvisación y a las decisiones arbitrarias, sin contar con los colectivos participantes y los feriantes habituales». Vázquez afirmó que el intento de unificación de casetas resultó insuficiente, «debido a que había numerosas casetas ficticias, completamente cerradas, únicamente con la intención de rellenar huecos vacíos, y con el innecesario gasto público que acarrea», reprochó. En su balance, el portavoz socialista, dijo no entender que las casetas no pudieran abrir durante el Día del Niño mientras había actividad en el recinto ferial. Vázquez indicó que el cambio de ubicación de la Caseta Municipal provocó que los mayores sufrieran las incomodidades, «de un espacio que no estaba adecuado y que presentaba verdaderos problemas de accesibilidad por la concentración de público en esta zona del recinto».

Inseguridad

La formación socialista denunció la falta de seguridad en el recinto al advertir que los conciertos en la rotonda provocan concentraciones de público peligrosas ante posibles situaciones de emergencia. «y la caseta infantil, dirigida a los más pequeños, no puede estar junto a caballos y enganches por el gran riesgo que ello supone». También criticó la coincidencia de Anducab con la Feria al entender que resta afluencia a los dos acontecimientos. Vázquez apostilló que las decisiones del actual gobierno no responden al interés general de la ciudadanía.

Andalucía Por Sí enumeró una serie de errores organizativos en la pasada Feria

Andalucía Por Sí-Andalucistas Andújar ha percibido una Feria plagada de «errores organizativos». Así lo expuso ayer su portavoz municipal, Encarna Camacho, en el balance oficial.

La dirigente de la formación andalucista vio unas fiestas «carente de atractivos», y en donde su opinión se ha produjo un gasto excesivo por parte del Ayuntamiento. Uno de los errores que apuntó en su comparecencia fue la ubicación de la Caseta Municipal al lado de las atracciones mecánicas. «Los ruidos perturbaron las actuaciones musicales». No vio bien que la Caseta Ecuestre se colocara al principio del recinto ferial y denunció que varias casetas se quedaran vacías.

Más renombre

Camacho consideró que la Feria de Andújar debe contar con actuaciones musicales de más renombre, aunque destacó positivamente que se apostara por los grupos locales. La edil mostró su desacuerdo con el escenario colocado en la rotonda, «haciendo caso omiso a los informes de los técnicos municipales que desaconsejaran su instalación por seguridad», dijo.

Encarna Camacho indicó que el Gobierno Municipal infló la participación de jinetes inscritos en Anducab 2024, «al final fueron 99 y no vale sumar los jinetes del ejército y de la exhibición ecuestre porque no fueron participantes y esto nos puede hacer perder la categoría de tres estrellas», avisó.