El Ayuntamiento de Andújar dedicará el Día de la Bicicleta a Juan Arco

La cita, que tendrá lugar el 19 de octubre, homenajeará al impulsor de esta actividad y referente del ciclismo local

El Ayuntamiento de Andújar ha presentado la nueva edición del Día de la Bicicleta, una de las actividades deportivas más populares de la ciudad, que a partir de este año pasará a denominarse «Día de la Bicicleta de Andújar – Juan Arco», en homenaje a quien fuera creador y promotor incansable de esta cita y del ciclismo en general en la localidad.

La concejal de Deportes, María José Fuentes, ha destacado la relevancia de este reconocimiento: «Juan Arco dedicó su vida a la bicicleta y al fomento del deporte en Andújar. No podía ser de otra manera que esta actividad, que congrega a más de un millar de personas cada año, lleve su nombre como símbolo de convivencia, salud y sostenibilidad».

La cita tendrá lugar el domingo 19 de octubre a las 10:30 horas, con salida en la Avenida de Lisboa. El recorrido, de aproximadamente seis kilómetros, se desarrollará en un ambiente no competitivo y familiar, promoviendo el uso de la bicicleta como medio de transporte sostenible y fomentando hábitos de vida saludables. Como en ediciones anteriores, se realizarán sorteos de regalos vinculados al deporte, bonos para instalaciones municipales y bicicletas, estas últimas cortesía de la familia de Juan Arco.

También se premiará al grupo más original y a la bicicleta mejor decorada, incentivando la participación creativa y festiva. Las inscripciones son gratuitas y podrán realizarse hasta el 14 de octubre a través de un formulario online, por correo electrónico (organodeportes@andujar.es) o en las oficinas del Área de Deportes. La recogida de dorsales será los días 16, 17 y 18 de octubre en el Polideportivo Municipal.

Durante el acto, Ramón Arco, hijo del homenajeado, expresó su agradecimiento: «Para nuestra familia es un sueño hecho realidad. Mi padre no solo organizó y difundió el ciclismo, sino que transmitió los valores de la bicicleta a toda la ciudad. Estamos profundamente agradecidos al Ayuntamiento y a todas las personas que han hecho posible este reconocimiento».

