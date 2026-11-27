La Asociación Acoi-Comunicando Iliturgi, propone al Ayuntamiento y a la Junta de Andalucía el uso público del camino La Cervantina que discurre entre Andújar, ... Fuencaliente y El Hoyo, que integra unos 195 kilómetros de caminos históricos en Sierra Morena. Se trata de una propuesta de un Sendero de Gran Recorrido para senderistas, ciclistas y caballistas.

Este colectivo recuerda que hubo un tiempo en que para ir de Andalucía a la Mancha no hacía falta carretera, «bastaba con un buen calzado, una mula o un caballo y la certeza de la sierra estaba cruzada de caminos que usaban los arrieros, los pastores y los romeros que bajaban desde el Campo de Calatrava para visitar a la Virgen de la Cabeza. La ruta sale de Andújar, y en sus primeros kilómetros, sigue el Camino de la Virgen. En este tramo comparte trazado con senderos que la Junta de Andalucía ya tiene señalizados, como es el que une el control de La Cabrera con el Santuario de la Virgen de la Cabeza, y durante un trecho, con el GR-48 Sierra Morena. Pasada La Cabrera, el camino deja atrás la vega y se interna en el corazón del parque natural, para saltar a la provincia de Ciudad Real. Después, el regreso a Andújar se produce por el Cordel de Mestanza.

Homenaje a Cervantes

El colectivo Acoi ha comparado el recorrido con los mapas antiguos del Instituto Geográfico Nacional levantados entre 1870 y 1950 donde se recoge este trazado. Quiere que suponga un homenaje al insigne escritor Miguel de Cervantes, al creer que pudo recorrer este camino en su descripción de la Romería en abril de 1592. También cita a otro literato ilustre como Lope de Vega, quien en su obra sobre el bautismo del príncipe de Marruecos, cita al Santuario de la Virgen de la Cabeza. Acoi indica que la celebración del octavo centenario de la Aparición sería una gran oportunidad para la creación de este Sendero de Gran Recorrido en las entrañas del parque natural.