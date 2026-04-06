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PEDRO PALENCIANO TRABAJA EN SU TALLER DE ANDÚJAR. GONZÁLEZ

El arte sacro apuesta por la consolidación de los oficios tradicionales

PATRIMONIO ·

El presidente del colectivo en Jaén, el andujareño Pedro Palenciano, reivindica el aprendiz por la relevancia económica del sector

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

ANDÚJAR

Lunes, 6 de abril 2026, 19:42

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andújar. El bordador y diseñador andujareño, Pedro Palenciano, preside la Asociación Jienense de Arte Sacro, gestada el año pasado, bajo el abrigo de la Cámara ... de Comçercio de Andújar, que ya estuvo detrás de los primeros pasos de una asociación artesanal en la ciudad. La desaparición de la Cámara de Comercio de Jaén motivó la propagación de este gremio por la provincia, al hacerse cargo la entidad cameral iliturgitana de la Cámara jienense.

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