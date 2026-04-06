El arte sacro apuesta por la consolidación de los oficios tradicionales

andújar. El bordador y diseñador andujareño, Pedro Palenciano, preside la Asociación Jienense de Arte Sacro, gestada el año pasado, bajo el abrigo de la Cámara ... de Comçercio de Andújar, que ya estuvo detrás de los primeros pasos de una asociación artesanal en la ciudad. La desaparición de la Cámara de Comercio de Jaén motivó la propagación de este gremio por la provincia, al hacerse cargo la entidad cameral iliturgitana de la Cámara jienense.

Además, Andújar sentó las bases de la creación del colectivo artesanal a nivel provincial, por la existencia de 10 creadores que se dedican al arte sacro. La nómina la completan un gran elenco de restauradores, orfebres, tallistas, ebanistas, ceramistas, empresarios de la cera y del cuero que unidos al propio Palenciano, han fortalecido la asociación con la inclusión de otros 10 artesanos profesionales más de la provincia.

Palenciano señala que una de las motivaciones que propició la creación de esta asociación es la reivindicación de la bajada del IVA para el arte sacro. «Una orfebrería no es una empresa metalúrgica porque es arte, por lo que no puede declarar como ella, y ya no es solo por el dinero, sino por la calificación que te otorgan», explica Palenciano, quien no entiende que un bordador como él, que se dedica a realizar numerosos trabajos para las hermandades tenga la misma catalogación que una fábrica de textil de China. «Nosotros hacemos obras de arte únicas, por lo que queremos equipararnos a un escultor o a un pintor», detalla.

El aprendiz

La Asociación de Arte Sacro Jienense reclama también la instauración de la figura del aprendiz, con la intención de que no se pierdan los oficios artesanos. «Necesitamos un relevo generacional, y ese aprendiz no nos costaría el dinero, y nosotros no podemos dedicarnos a enseñar, porque por ejemplo, tendría que dejar de bordar, y estamos manteniendo reuniones con los representantes de las distintas administraciones para el fomento del aprendiz». En este sentido, las asociaciones que se han gestado en Andalucía, Sevilla, Jaén, Cádiz y Huelva trabajan en esta línea y exponiendo y defendiendo la importancia del arte sacro.

Palenciano cita algunas de sus potencialidades y bondades como la recuperación de los oficios tradicionales, «que solo existen en Andalucía». Estos oficios trabajan en un sector como la Semana Santa que aglutina a un gran número de personas, «sus cofrades duplican en España al número de socios de los clubes de Primera y Segunda División, según unos estudios realizados antes de la pandemia y los cinco millones de cofrades quizás sea el movimiento asociativo más grande de España».

Pedro Palenciano también hace hincapié en el gran movimiento que genera la Semana Santa a nivel económico, de turismo, de hostelería, «y la Semana Santa la fabrica quienes nos dedicamos artísticamente a crearla, por eso se nos está fomentando y empezarnos a dar la calificación», por lo que el máximo responsable del colectivo de arte sacro en la provincia ofrece la gran dimensión de este sector.

Competencia desleal

Uno de los problemas a los que se enfrenta el arte sacro es la competencia desleal, que mina su rendimiento. Palenciano se refiere a la moda que proviene de Pakistán, sobre todo en el tema del bordado, «nos cogen nuestros trabajos que proyectamos a través de las redes sociales y con las fotos ellos cogen su marca de agua y la venden como suya». Por ejemplo, algunas piezas que ha realizado para diversas hermandades de la provincia y de Andalucía ya se la han copiado y se la han reproducido. En este tema, Palenciano lamenta que no existan leyes, y apunta, además, que los trabajos que copian son de mala calidad. «Con materiales que son inservibles, porque si nosotros utilizamos hilos dorados y de gran calidad, ellos emplean por otra parte alambres y plásticos con unos dibujos horribles donde se fomenta la explotación laboral», lamenta.

Un ataque frontal a la identidad de Andalucía y a la tradición

Palenciano significa como esa competencia desleal ataca a la identidad de Andalucía. «Los trabajos que hacemos son identificativos de hace siglos de nuestra región, por lo que si vienen trabajos infravalorados no le damos importancia a la relevancia que tiene para la economía y el turismo el arte sacro». Otro problema con el que se ha topado estos artistas es el incremento del precio del oro y la plata (sus principales materiales) han subido de una manera considerable tras la guerra de Irán.