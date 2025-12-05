Arranca una campaña de vigilancia del patinete eléctrico por Andújar

La Policía Local de la ciudad ha iniciado una campaña de vigilancia y concienciación sobre el uso de patinetes eléctricos para proteger a peatones y ... usuarios de la vía.

El Consistorio ha emitido un comunicado de cuales son las principales infracciones y sanciones. Una Ordenanza prohibe circular por aceras, zonas peatonales, pasos de peatones, plazas, parques o jardines, circular en sentido contrario al establecido, transportar a otra persona en el patinete (vehículo uso individual), usar el móvil o auriculares mientras se circula, conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas, circular de noche sin iluminación y superar los 25 km/h manipulando la potencia del patinete. Las sanciones oscilan entre los 100 y los 1.000 euros y pueden conllevar la inmovilización y retirada del vehículo.

Recomendación

Los agentes de seguridad locales recomiendan el uso de casco, chaleco reflectante y seguro de responsabilidad civil y recuerda que los padres son responsables de las infracciones de menores de edad. El concejal de Seguridad y Movilidad Ciudadana, Manuel Mezquita, señala que los policías locales van a intensificar la vigilancia ante los proliferación de los patinetes por la ciudad, con la idea de proteger tanto a los conductores como a los peatones, «la campaña tiene un carácter preventivo, pero se sancionará si se considera necesario para evitar accidentes», señala el edil.

Estas actuaciones se producen cuando aún está muy presente el atropello que sufrió el pasado domingo una mujer de 70 años en la zona por un patinete eléctrico en la calle Los Hornos, cuando salía de misa. Sigue hospitalizada con estado muy grave en un hospital de Jaén, según han informado fuentes de su entorno. La zona del cráneo ha sido la gran afectada por la colisión. Todavía no se ha identificado a la persona que produjo este atropello, porque no se interesó en el estado que quedó la mujer. Fuentes de la investigación atestiguan que se están afanando en resolver este caso.

La ciudadanía viene advirtiendo de la imprudencia de los conductores de estos patinetes eléctricos e incluso advirtiendo de atropellos sufridos por personas mayores.