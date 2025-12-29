Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

ZAMBOMBA FLAMENCA CELEBRADA EL PASADO SÁBADO POR LA PEÑA FLAMENCA. AYUNTAMIENTO DE ANDÚJAR

El año que se nos va

OPINIÓN ·

«Estamos en ese segundo tramo de unas fiestas, entre Navidad y Año Nuevo en las que las actividades programadas, a nivel municipal, requieren del comentario de los vecinos y políticos»

ISABEL RECA

ALTOZANO

Lunes, 29 de diciembre 2025, 13:42

A 48 horas vistas del año 2025 que se nos va, no voy hacer el tradicional balance de lo que ocurrió en la ciudad de ... Andújar a lo largo de estos 365 días, que daría para un ejemplar entero del periódico, con sus luces y con sus sombras. Basta con reseñar los últimos acontecimientos que son el ejemplo de parte de la realidad cotidiana y motivo de la preocupación de los iliturgitanos y del gobierno municipal. Y hasta se podrían señalar como luces y sombras de la realidad cotidiana.

