El año que se nos va

A 48 horas vistas del año 2025 que se nos va, no voy hacer el tradicional balance de lo que ocurrió en la ciudad de ... Andújar a lo largo de estos 365 días, que daría para un ejemplar entero del periódico, con sus luces y con sus sombras. Basta con reseñar los últimos acontecimientos que son el ejemplo de parte de la realidad cotidiana y motivo de la preocupación de los iliturgitanos y del gobierno municipal. Y hasta se podrían señalar como luces y sombras de la realidad cotidiana.

El deporte, la naturaleza y la solidaridad han sido tres pilares de la política municipal, con la que han cerrado el año. La XII edición de la San Silvestre Iliturgitana, su ejemplo a beneficio de la lucha contra el cáncer. Sin carácter competitivo, se concibe como una quedada entre amigos y aficionados al deporte, abierta tanto a personas que quieran correr como a quienes prefieran realizar el recorrido andando.

Como ya es tradicional, el Concurso de Escaparates Navideños destaca por su promoción del comercio de Andújar. Un total de 32 ediciones se cumplen de este certamen-exhibición que incentiva la creatividad y supone una herramienta de promoción del sector comercial impulsando la dinamización del sector y el consumo en el comercio local; este año ha crecido la implicación de los establecimientos comerciales. El ayuntamiento ha actuado en el arroyo Mestanza para mejorar su permeabilidad y entorno natural. La intervención del Área de Medio Ambiente favorece el correcto discurrir del agua, reduce riesgos ante episodios de lluvias y mejora el entorno rural La intención es favorecer el discurrir del agua ante los episodios de lluvias.

Esta actuación se enmarca dentro del compromiso municipal con la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía y la puesta en valor de los espacios naturales del municipio. Todo ello, en los últimos días del año, junto a los logros a lo largo del mismo, de los que quedan muchos más pendientes y cuyas esperanzas están puestas en el año venidero.

Por el contrario, las sombras, al margen ya de la ansiada industrialización o al menos el inicio del camino que nos lleve a ella, han sido la preocupación por determinados comportamientos de la ciudadanía. El uso inadecuado de los patinetes, aquí, como en otras tantas ciudades, sobre todo de Andalucía, llevó al gobierno local a la creación de una ordenanza, que dio prueba de su ineficacia, las vísperas de Nochebuena, cuando una mujer perdía la vida, después de que días antes fuera atropellada por uno de ellos, dándose a la fuga el usuario. Manuela, que así se llamaba mujer entregada por completo al servicio de los demás, ejemplo de caridad cristiana, compromiso y dedicación silenciosa a los más necesitados de su comunidad parroquial, la Divina Pastora, ha tenido que ser, una vez más el signo para que se tome una decisión en beneficio de la colectividad.

Si en su día fue otra mujer y su muerte, la semilla que germinó el Hospital Alto Guadalquivir, hoy, salvando las distancias, es otra y su fallecimiento, la que ha hecho que la vigilancia crezca en nuestras calles, conscientes de la peligrosidad de un vehículo que, aquí, en Andújar, como en muchas otras ciudades de nuestra geografía, se ha convertido en un auténtico peligro para los viandantes, especialmente en calles peatonales, donde nunca esperas que un vehículo y su conductor aparezca. También estamos en ese segundo tramo de unas fiestas, entre Navidad y Año Nuevo en las que las actividades programadas, a nivel municipal, requieren del comentario de los vecinos y políticos. Teniendo en cuenta que queda el hecho central, la Cabalgata de Reyes, todo apunta a que lo hasta aquí programado y realizado, sino era de la venia del respetable, si que al menos no era de su rechazo. Con rechazar los Presupuestos Generales del Ayuntamiento para 2026 ya hemos cubierto el cupo al que someternos. A partir de ahora nos queda una parte de este mandato y una celebración de un centenario, el llamado de la Aparición, que aunque de carácter religioso, requiere de bastante implicación municipal, por aquello de que es la Patrona de la ciudad y la Religiosidad Popular tiene esa connotaciones.

Desde aquí, desde hoy y hasta el 31 de diciembre de 2026 Feliz Año Nuevo a todos cuantos dedican unos minutos de su tiempo a leer este espacio.