La yenca del Centro Logístico

El Centro Logístico Intermodal de Andújar, 'versus' tranvía de Jaén, es como la yenca, izquierda, derecha, adelante atrás, y mientras Bailen, Guarromán y Linares avanzan.

Desde el actual gobierno del PP de la Junta de Andalucía andan reclamando, desde los inicios casi de su legislatura, por una modificación puntual del PGOU que no ha llegado y que el actual delegado de Gobierno y también, desde el principio de Fomento, el iliturgitano Jesús Estrella, ha reclamado una y otra vez. La respuesta del gobierno municipal socialista ha sido una moción al pleno instando a la Consejería de que agilice los trámites para la firma de un nuevo convenio que lógicamente el grupo popular municipal ha rechazado. La portavoz del grupo socialista dice que lo de la modificación puntual es pasado y el pasado, pasado es; entendemos que lo que se quiere es empezar de nuevo y tiempo perdido y paso atrás.

Mientras el delegado y los populares hablan de deslealtad institucional, dado que las relaciones entre el alcalde y el responsable de la consejería dicen ser buenas y estaban a la espera de fijar fecha para la reunión y desatascar el tema. En todo este mar de declaraciones entre el delegado y los portavoces municipales tanto de PP, como del PSOE, empieza a oler que estamos en periodo electoral y no se quiere, por parte socialista que el PP se apunte el tanto de sacar adelante un tema que lleva enquistado desde los tiempos en que los gobiernos estaban invertidos, es decir que la propuesta fue municipal gobernando el PP y en la Junta el PSOE. Todo es marear la perdiz e intentar que, al menos en estas fechas no pueda apuntarse el tanto los actuales gobernantes de la Junta y mejor esperar por si cambiamos de 'oros' a 'espadas'.

Mientras, con los pasos atrás que podían muy tranquilamente haber sido dos pasos(juntos Ayuntamiento y Junta) adelante, seguimos ahogando el futuro socioeconómico de Andújar y lo de tanto insistir y recalcar que lo que hay que hacer es vender buena imagen de la ciudad, no son sino palabras vacías de contenido, los hechos son los que son y el resultado es el que es, que pueblos y ciudades de nuestro entorno nos pasan por la derecha y por la izquierda, mientras el Centro Logístico de Andújar se enquista como tantos otros proyectos camino de dos décadas y todo, seamos sinceros, porque en su día, mientras la Junta gobernada por los socialistas y apoyada por el gobierno de la Nación apostaban por grandes empresas que luego resultaron lo que resultaron, el gobierno local del PP del actual delegado, rechazó la formula y apostó por el sistema de compensación. De aquellos barros, estos lodos, a los que añadir la crisis de 2008.

Y ahora, que se trata de poner cascabel al gato, no vemos la fecha adecuada, vayamos a apuntarnos el tanto, cuando el tanto debería ser conjunto y los beneficios de la ciudad y por ende los de sus ciudadanos, deberían estar por encima de las siglas políticas, y sino que se lo pregunten al grupo Luis Piña que ha tenido que marcharse a la vecina Marmolejo para poder ampliar sus instalaciones.

No sé yo, si tras el tira y afloja de la situación, que seguro no afectará a la hora de la decisión de las altas instancias aunque se haya cuestionado desde los socialistas locales, se retomará y se fijará esa reunión pendiente desde la Festividad de San Eufrasio. Las agendas de los dos mandatarios debe tener un hueco para desatascar un tema que colea y que la lealtad institucional debe de estar por encima de campañas electorales y no intentar romper esa buenas relaciones, que afirman existen y que en otros tiempos, concretamente en los mandatos municipales del PP eran casi, por no decir inexistentes.

Hoy los delegados de la Junta visitan el Ayuntamiento, aunque a veces las declaraciones tengan que realizarlas fuera del Palacio Municipal, y el alcalde presume de buenas relaciones, cosa que el popular Estrella nunca pudo disfrutar.