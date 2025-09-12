Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Andujar

Las autoridades hoy en la presentación del galardón. A. A.
El escenario será el Palacio de los Niños de Don Gome

La XXIV edición del Galardón Rafael Romero 'El Gallina'se celebrará el día 26 de septiembre

FLAMENCO ·

El galardón será concedido al conocido crítico musical José María Velázquez-Gaztelu y actuará María Terremoto

ANDÚJAR IDEAL

ANDÚJAR

Viernes, 12 de septiembre 2025, 17:57

El Ayuntamiento de Andújar, a través de la Concejalía de Cultura, ha presentado hoy el XXIV Galardón Flamenco Rafael Romero, una cita de referencia en el calendario cultural de la ciudad que rinde homenaje al gran cantaor andujareño y celebra la riqueza del arte flamenco. Al acto de presentación han asistido el alcalde de Andújar, Paco Carmona, la concejala de Cultura, Azucena Cepedello, el delegado de Cultura, José Ayala, el director del evento, Paco Ortega y el presidente de la Peña 'Los Romeros, Antonio Gómez.

En esta edición, el galardón será concedido a José María Velázquez-Gaztelu, reconocido periodista, escritor y crítico musical, por su brillante trayectoria y su contribución a la difusión y preservación del flamenco como arte universal.

La gala se celebrará el viernes 26 de septiembre en el Palacio de los Niños de Don Gome. La jornada arrancará a las 20:00 horas con la visita oficial y el homenaje a Rafael Romero en la Corredera Capuchinos, para continuar a las 21:00 horas con el acto de entrega del galardón y el concierto de la cantaora María Terremoto, una de las jóvenes voces más prometedoras del flamenco actual.

El alcalde de Andújar, Francisco Carmona, ha subrayado que «el Galardón Flamenco Rafael Romero es un compromiso firme de este Ayuntamiento con la cultura y con nuestras raíces. Reconocemos la labor de quienes han contribuido a que el flamenco sea hoy Patrimonio Inmaterial de la Humanidad y, al mismo tiempo, acercamos a la ciudadanía el talento de nuevas generaciones».

Por su parte, la concejala de Cultura, Azucena Cepedello, ha destacado que «esta edición supone una oportunidad única para disfrutar de una figura esencial en la divulgación del flamenco como Velázquez-Gaztelu, junto al arte vivo de María Terremoto, en un marco incomparable como es el Palacio de los Niños de Don Gome».

Las entradas, con un precio de 15 euros + gastos de gestión, están disponibles a través de la web delicatessenandujarmusic.com y de forma presencial en Imprenta San José (Soportales, Plaza de España, junto al Colegio Capitán Cortés). El Ayuntamiento de Andújar invita a la ciudadanía a participar en este encuentro cultural que, año tras año, refuerza la memoria de Rafael Romero y consolida a Andújar como referente del flamenco en Andalucía.

La Consejería de Cultura y Deporte, a través de la Agencia de Instituciones Culturales y el Instituto Andaluz del Flamenco (IAF), colabora en la organización del XXIV Galardón Flamenco Rafael Romero 'El Gallina' de Andújar, que se ha presentado este viernes en el municipio iliturgitano con la participación del delegado territorial de la Consejería en la provincia, José Ayala, quien ha reiterado «el firme compromiso de la administración con el arte jondo, tan representativo de nuestra cultura».

Esta actividad, como ha explicado Ayala, se enmarca en la colaboración activa que la Consejería mantiene con los distintos municipios a través del IAF para «la realización de festivales y eventos de especial interés cultural flamenco en Andalucía». Proyectos que, como este de Andújar, cuentan con la colaboración económica de la Consejería como «un paso más hacia la protección, promoción y difusión del flamenco como patrimonio cultural inmaterial», ha subrayado el delegado. En total, en la provincia de Jaén el IAF colabora con los municipios de Andújar, Alcalá la Real, Jódar, Linares y Pegalajar.

