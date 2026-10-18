Las XVII Jornadas de Patrimonio resaltan la trascendencia de la restauración de las murallas árabes de Andújar

Este sábado arrancaron en el Palacio de los Niños de Don Gome las XVII Jornadas del Patrimonio, una cita ya consolidada en el calendario cultural ... de la ciudad que reunirá entre octubre y noviembre a investigadores en torno al conocimiento, la conservación y la difusión del patrimonio histórico y cultural de Andújar y su comarca.

Las Jornadas del Patrimonio nacieron con la vocación de divulgar cualquier aspecto relacionado con el patrimonio de Andújar y su comarca. En cada edición se aborda una temática específica que sirve de hilo conductor para el programa de conferencias y actividades. En esta ocasión, el tema central es la muralla de Andújar y su reciente proceso de restauración, una actuación que ha permitido recuperar y poner en valor uno de los elementos históricos más significativos de la ciudad.

Para transmitirlo

El concejal de Gestión del Patrimonio, Manuel Fernández, y el presidente de la Asociación Amigos del Patrimonio de Andújar, Luis Pedro Pérez, señalaron en la inauguración que la ciudadanía debe conocer este legado histórico, para transmitirlo a las próximas generaciones. El arqueólogo Juan Carlos Castillo Armenteros recordó en su charla de ayer como desde el año 888 ya se empezaron a construir las primeras fortificaciones, aunque precisó que existen restos arqueológicos anteriores a esta fecha.

Castillo dijo que a partir de esa fecha las murallas van creciendo de volumen. Apuntó que el terremoto del año 1169 destruyó buena parte de la murallas, que después se restablecieron. Señaló como las murallas se convirtieron en un bastión para la defensa de la ciudad por parte de los árabes y la posterior conquista de los cristianos. Las jornadas continuarán el próximo sábado día 24 de octubre y el domingo 25. En esta jornada habrá una visita guiada a las murallas árabes restauradas y concluirán el día 7 de noviembre con la lectura de las comunicaciones.