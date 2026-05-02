La XIV edición de la Ruta de los Patios y Plaza de Andújar conjugan talento musical y patrimonio

La música volverá a penetrar por los enclaves más emblemáticos del Conjunto Histórico Artístico de la ciudad, para fundirse con el patrimonio más señorial y ... fastuoso

El área municipal de Cultura ha diseñado la decimocuarta edición de la Ruta de los Patios y de las Plazas de Andújar, una de las citas culturales más esperadas de la agenda local. Durante la presentación, la edil de Ramo, Azucena Cepedello destacó que esta iniciativa no es un festival cualquiera, «sino una experiencia que une la monumentalidad de nuestro casco antiguo con la excelencia musical», subrayando además el alto nivel artístico de la programación prevista para esta edición.

La Ruta de los Patios y de las Plazas contará con cinco conciertos gratuitos que se celebrarán cada jueves a las 21:30 horas, desde el 14 de mayo hasta el 11 de junio, ofreciendo un recorrido musical por distintos estilos y escenarios singulares de la ciudad.

La programación comenzará el 14 de mayo en la Plaza de España con un concierto que combinará canciones clásicas y Latin Jazz. El 21 de mayo, el Altozano Arzobispo José Manuel Estepa albergará el espectáculo 'Il Paese del Sol', centrado en el repertorio lírico italiano. El 28 de mayo, la Plaza Beato Marcos Criado será escenario de la música española para guitarra. El día 4 de junio, la Plaza de Santa María acogerá una propuesta marcada por el acento flamenco, mientras que el 11 de junio, el Jardín del Alfarero pondrá el broche final con la actuación del dúo Palomares Piastra.

Lugares con encanto

Cepedello señaló que esta ruta es una oportunidad única para vivir Andújar, «disfrutar de la cultura de calidad y redescubrir espacios llenos de historia y belleza», e invitó a vecinos y visitantes a participar en esta propuesta cultural que combina música y patrimonio en entornos singulares de la ciudad.

Esta ruta se trata de una propuesta cultural al aire libre, gratuita y pensada para todos los públicos, donde cada jueves cobra vida una plaza distinta con conciertos temáticos que celebran la diversidad musical del mundo. Cada concierto se celebrará en un entorno patrimonial único, conjugando el encanto de las plazas históricas con sonidos que transportarán por diferentes culturas del mundo, con entrada libre.