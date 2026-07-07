El XIII Ciclo de Música Antigua Ciudad de Andújar recoge una impronta pedagógica e histórica

La XIII edición del Ciclo de Música Antigua Ciudad de Andújar, una cita ya consolidada dentro de la programación cultural del municipio, se desarrollará bajo ... el lema 'Raíces que suenan, historias que perduran', y volverá a convertir el Palacio de los Niños de Don Gome en escenario de un recorrido por la historia de la música en los meses de septiembre y octubre.

El concejal de Patrimonio, Manuel Fernández, destacó ayer en la presentación que este certamen se ha convertido en un referente a nivel comarcal y provincia, subrayando la buena acogida que ha cosechado desde sus inicios. «Es una actividad consolidada cuyo objetivo sigue siendo acercar el patrimonio cultural a la ciudadanía mediante una propuesta que cuenta con una gran aceptación año tras año», dijo.

Conciertos

La programación incluye tres conciertos con entrada gratuita, todos ellos a las 20:00 horas en el patio del Palacio de los Niños de Don Gome. La primera cita tendrá lugar el 18 de septiembre con Entrebescant, que presentará 'El Cantar del Destierro. Ruta del Cid Campeador,' una propuesta basada en la música medieval interpretada con instrumentos reconstruidos a partir de la iconografía conservada en códices, pinturas y esculturas de la época. El 25 de septiembre será el turno de Veterum Mvsicae, con el espectáculo 'Mujeres de las Tres Culturas', un viaje musical por las tradiciones cristiana, judía y musulmana que sitúa a la mujer como protagonista y transmisora de la memoria cultural del Al-Ándalus.

El ciclo concluirá el día 2 de octubre con la actuación de Ensemble Andalusí de Tetuán, que presentará 'Legado Andalusí,' una propuesta inspirada en la herencia musical y poética andalusí que combina interpretación musical y elementos escénicos para acercar al público a este importante patrimonio histórico.

El director artístico del ciclo, Aziz Samsaui, explicó que la temática de esta edición, 'Raíces en el mundo antiguo', pretende mostrar la evolución de la música desde sus orígenes medievales, renacentistas y barrocos, «convirtiendo cada concierto en una forma de conocer la historia a través del patrimonio sonoro», constató Samsaui. Asimismo, destacó la apuesta por dar protagonismo a la figura de la mujer en buena parte de la programación de este año. Como novedad, la XIII edición incorpora una programación educativa compuesta por una masterclass y conciertos didácticos dirigidos al alumnado del Conservatorio Profesional de Música de Andújar y a estudiantes de Bachillerato, con el objetivo de acercar la música antigua a los más jóvenes y despertar su interés por este patrimonio cultural.

Durante la presentación de este ciclo de música antigua, también se reconoció la colaboración del Conservatorio Profesional de Música de Andújar en la difusión de la actividad y en el desarrollo de las propuestas formativas, así como el trabajo del personal técnico municipal encargado de la organización. El XIII Ciclo de Música Antigua Ciudad de Andújar, distinguido en 2021 por su innovación cultural, mantiene así una propuesta que combina patrimonio, historia, música y educación, consolidándose como una de las citas culturales más singulares.