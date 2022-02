Vuelven, aunque nunca se fueron del todo, varios acontecimientos, al primer plano de laactualidad local. Uno realmente bueno, los otros quizás no tan buenos por la forma y manera de tratarse.

El bueno, Andújar Flamenca que nunca desapareció, cosa poco habitual en una ciudad como Andújar que difícilmente llegan a la decima celebración, sino que el covid no se lo permitió, con el consiguiente parón en todo lo relacionado con la economía entorno a la moda flamenca. Tras dos años en que se paralizó, pero nunca se apagó, ha vuelto demostrando, no sólo que está más que consolidada, sino que además con más fuerza que en ediciones anteriores. Desde un cartel, más cartel que nunca, obra del prestigioso Carlos Buendía, al premio Glamour a modelo internacional Laura Sánchez y una novedad de alta promoción, cual es la presencia, con estand propio en SIMOF que ha permitido que Jaén sea la provincia invitada y dar a conocer con desfiles propios y la celebración del Concurso de Diseñadores Noveles, que Andújar se dé a conocer, con su pasarela flamenca en el escaparate sevillano de esta moda de Andalucía Oriental, ante grandes personalidades, como Victoria de Marichalar y Borbón. La fuerza de su vuelta, que tiene su principal reflejo en la participación en la feria internacional sevillana viene acompañada de otras novedades, como el dejar constancia de que es la ciudad de Andújar la promotora y auténtica creadora de esta convocatoria, con una placa en la Plaza de España, lugar emblemático, por otra parte, como marco de su celebración. Y de nuevo vuelve su habitual presentadora Paqui Esteban. Los apoyos incondicionales de las Administraciones y entidades dejan patente que la iniciativa de la Cámara de Comercio local no sólo fue viable, en su día, sino todo un acierto para el impulso de la economía local. No todas las iniciativas han ido superándose año tras año.

Los otros temas que han vuelto a la actualidad, han sido el Centro Logístico, que con tantos años pendiente y cuando hubo documentos que hasta lo condicionaban, primero a la solicitud de empresas, ahora acaban por no aclararse, si lo que falta es tarea municipal o que la Junta no da por bueno lo que antes tampoco se dio. Para ello y para de nuevo, a vueltas con el tema de la Sanidad y el Hospital Alto Guadalquivir, se reunió en la sede local socialista, su grupo parlamentario, con su secretario provincial Francisco Reyes.

Era de lógica que además de elogiar los beneficios que el gobierno de la nación proporciona a los iliturgitanos, como al resto de los españoles, la paga de los jubilados, se critique los incumplimientos de la Junta para con la ciudad, que siguen siendo parte de aquel medio centenar de reivindicaciones de hace cuarenta años y que al día de hoy, tres años después solo se hayan realizado algunas de ellas. El comportamiento y las declaraciones tienen un tufillo a precampaña electoral y a contrarrestar, en la medida de lo posible, la reunión del gobierno de la Junta en la ciudad de Linares, que se está viendo beneficiada día sí y día también, por el gobierno autonómico.

Para Andújar se hubiera querido, cuando se alineaban, ideológicamente los gobiernos, la dedicación y la inversión del gobierno autonómico, como ahora está «sufriendo» la ciudad de las minas. Y para afianzar el tufillo preelectoral, mire usted por dónde, otro de los temas candentes es la ley de Dependencia y su aplicación. Así, mientras La Junta de Andalucía destaca la reducción de la listas de espera en dependencia y el esfuerzo que ha realizado el Gobierno andaluz en su apuesta por las políticas sociales, así lo destacó la directora general de Familias, Ana Carmen Mata, en la reunión que mantuvo con colectivos dediscapacidad, Sociales un encuentro con los colectivos de discapacidad de la ciudad y de la comarca y con los mayores del poblado de Vegas de Triana, en Andújar. El Ayuntamiento valora el desarrollo de las distintas actividades del programa de Discapacidad, para no quedarse a la zaga.