Vuelve la Gala Ultramágica para convertir el hechizo en humanidad y diversión

La magia se unirá de nuevo a la solidaridad en la ciudad para que la ciudadanía viva una noche inolvidable y pase un rato ... agradable.

El salón de actos de SAFA-Andújar, acogerá el viernes día 13 de diciembre, a las siete de la tarde, la II Gala Ultramágica auspiciada por la Asamblea Comarca Campiña Norte de Cruz Roja que cuenta con un reseñable apoyo institucional y empresarial. Este evento está destinado a apoyar la campaña 'Básicos para Construir Vida, que proporciona ayudas concretas a personas en situación de vulnerabilidad a la que se les suministra con esta iniciativa kits de invierno, material de higiene, tarjetas de alimentación y un contingente amplio de ayudas. Algunos ejemplos de respuesta en el marco de esta campaña son el reparto de un kit de invierno para personas sin hogar, una tarjeta para compra de ropa y calzado, un kit de material de higiene para infancia, una ayuda para pago de suministros o material de apoyo para personas mayores, entre otras acciones.

Este año contarán con grandes artistas del mundo del espectáculo de la magia como Luis Olmedo, campeón mundial de micromagia, Mago Torres, finalista de Got Talent España y Chile, además de Michel Mágico y Mago Miguel, que configuran un cartel de gran nivel, ya que lo conforman la élite de este sector. Las entradas ya están disponibles en consiguetuentrada.com y en los puntos de venta físicos de La Esperenta y Papelería San José.

Reedición

El presidente de la Asamblea Comarcal Campiña Norte de Cruz Roja, Carmos Montero, destacó en la presentación que este año se repite la gala, ante el éxito coschado en la primera edición. porque tuvo una gran acogida.

Jose Ignacio Ramos, de la empresa Panuveg Fitosanitarios, dijo que se ha implicado en la gala por la gran labor social y humanitaria que Cruz Roja realiza en el entorno. La directora de Cajamar-Andújar, Natalia Ferro, se mostró congratulada de aportar su granito de arena en una noble causa. La concejala de Cultura, Azucena Cepedello, ensalzó el gran trabajo que realiza Cruz Roja por las personas más necesitadas de la zona.