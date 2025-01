La vuelta de las mujeres

ISABEL RECA ALTOZANO Lunes, 13 de enero 2025, 13:02 Comenta Compartir

Con la llegada del año 2025 las mujeres socialistas vuelven a copar los más altos cargos de su partido, el PSOE, tanto a nivel andaluz, como local. La 'vicetodo' María Jesús Montero ha hecho su entrada triunfal en Andalucía, en el PSOE andaluz, eso sí, por la provincia de Jaén, donde el socialismo se siente más fuerte, después de la 'reconquista de la capital del Santo Reino, con la ayuda del partido bisagra.

En Andújar, sin llegar a tanto, porque la holgada mayoría del PP en el gobierno municipal no se lo permite, la eterna lideresa Micaela Navarro ha tomado los mandos en plaza del socialismo iliturgitano; es ella ahora, quien literalmente 'corta el bacalao' aunque no haya llegado la Cuaresma. Micaela, que está más que acostumbrada a subir y bajar la escalera del poder, da la impresión, y digo da la impresión, porque no fui invitada a la recepción, de que ha llegado para quedarse, con unas declaraciones que sobrepasan lo local, conocedora del más arriba. Mientras, el portavoz de su partido, en la Corporación Municipal, Manuel Vázquez, apostilla lo netamente referido o referente a la ciudad que ellos consideran ver.

Sería curioso que en el año del 800 Aniversario de la Reconquista de la ciudad de Andújar por Fernando III el Santo, el alcalde Paco Carmona, que no es tal, pero tiene paciencia de, se encontrara frente a una oposición totalmente liderada por el género femenino (PSOE-Micaela, ANDUJAR POR SI-Encarna Camacho, VOX-María Peinado y como no echar de menos en IU a Mª Ángeles Pérez); en política nada es imposible.

Mientras y pese a las criticas, que son muchas y para todos los gustos, la ciudad ha apagado las polémicas luces de colores, que no pudo colocar la empresa local, porque esta ya no funciona, ha llenado sus calles de vecinos y allegados en las actividades programadas que las ha habido de todo tipo, con excelente respuesta del personal y ha comenzado el año centrándose en todo aquello que el gobierno municipal considera creador de riqueza y sobre todo que pueda atraer a visitantes, dado que seguimos siendo una ciudad de servicios, como lo ha demostrado el denominado 'Bono Comercio', que tiene aspectos, sin duda que mejorar, pero que ha sido un revulsivo. Ahora, y después de que el paro haya disminuido en casi medio millar de personas, que cuando es bueno pasa desapercibido, han llegado tres programas del Plan de Empleo y Formación de la mano de la Junta de Andalucía, concretamente de la mano, literalmente, del delegado Estrella a quienes la oposición socialista dice le rinde pleitesía el gobierno municipal, de los 20 proyectos aprobados en la provincia que convierte a la ciudad en referente provincial consolidándose como el único municipio de la provincia con esta distinción.

La resolución de estos programas supone una subvención total de1.283.232 euros permitirá la contratación de 45 personas durante un año, además del equipo de gestión conformado por tres directores, tres orientadores, tres formadores y tres administrativos. Los Programas aprobados: Atención Social Integral. Sociosanitario, Educación Ambiental y Albañilería no solo generan empleo, sino que también fortalecen el tejido social y económico del municipio al ofrecer formación y nuevas habilidades a los participantes.

Andújar se posiciona como un referente provincial en formación y empleo, reforzando su liderazgo y su capacidad para atraer recursos destinados a mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. En cuanto a las promesas cumplidas, la ciudad avanza en la restauración de sus murallas. En este año, se podrá disfrutar de un espacio restaurado que volverá a brillar como un símbolo clave de nuestra ciudad, la muralla almohade, un proyecto largamente demandado: la conservación y puesta en valor de su cara sur ubicada en la calle Luis Vives, será objeto de una intervención histórica gracias a una inversión de 271.446 euros, procedente de los fondos europeos Next Generation, y liderada por la Junta de Andalucía. Con ello se devuelve a Andújar una joya del patrimonio de la ciudad, cumpliendo con una demanda histórica de la ciudadanía.

Además, esta actuación no solo recuperará un bien cultural, sino que impulsará el atractivo vo turístico y cultural del municipio. Consolidarán un tramo único que refleja el arte de las fortificaciones del Alto Guadalquivir.