A la vuelta de la esquina

A menos de 48 horas habremos pasado del año 2024 al año 2025. Un año, en el que como todos ha tenido sus luces y sus sombras y en el que el personal, es decir los iliturgitanos, se han despachado a gusto, sobre todo a través de las redes sociales, de manifestar esta o aquella opinión, especialmente sobre cuestiones municipales o actividades que desde el Ayuntamiento, y más concretamente, desde el equipo de gobierno se han llevado a cabo.

Para algunos eso del cambio anunciado ha sido a peor, para otros, todo lo contrario, se respira un aire nuevo, donde sobre todo, y esto es importante, las Administraciones Autonómica y Nacional muestran buena sintonía. No ha sido parafernalia, ni querer salir en la foto el que diversos acontecimientos hayan tenido lugar, en cuanto a celebración se refiere, en la ciudad; sea el caso de la Fiesta de la Policía Nacional, o la del Primer Aceite, cada una dependiente de Administraciones diferentes.

Pero hay dos actuaciones que van a dejar su impronta en la ciudad y que llevan pendientes más años que 'Matusalén' tenia. Se trata del edificio de la nueva comisaria de la Policía Nacional, que depende del Gobierno de la Nación y de la segunda parte en la actuación en las murallas de mejora y conservación, en vía de licitación por parte de la Junta de Andalucía, devolviendo a la ciudadanía esta parte de la muralla almohade del municipio que, durante muchos años, se ha utilizado como cocheras y que ahora, tras efectuar las expropiaciones y demoliciones pertinentes, se recupera como valor patrimonial, cultura y turístico de la ciudad iliturgitana Las cocheras ocultaban la muralla e incluso ocasionaron un daño a la estructura.

La obra, de demolición se produjo después del procedimiento de expropiación de las cocheras, contemplado en la Orden de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte por la que se acordó la adquisición de los bienes afectados por el expediente de expropiación forzosa de estas construcciones privadas adosadas a la muralla. Otro tema de Cultura y Patrimonio que se espera ver finalizado y con utilidad, es el Palacio de El Ecijano, que todo apunta a que tiene ya actividad, sino asignada y no precisamente la que en principio se pensó de Museo de la Romería, que desde luego no es sitio ni calle más apropiada, mientras existen otras necesidades más perentorias. Otros de los proyectos a consolidar es el de la plantilla de profesionales, especialistas o no, en el Hospital Alto¡ Guadalquivir, que tanto se anhelaba su paso al SAS y no parece que haya sido la mejor solución para algunas cosas. Mientras tanto la entidad hospitalaria sigue con su actividad, su incorporación de personal, aunque sea en prácticas y en el incremento, aunque lento de nuevas consultas.

El año 2025 pudiera ser el año de su afianciación. Y a la espera, que puede que la haya o no de un balance por parte del gobierno municipal, no sé yo si los avispados medios de comunicación oyeron o no quisieron oír, lo que el alcalde Paco Carmona dejo caer en su intervención sobre El Presupuesto Municipal, de que un día más pronto que tarde, la tan traída y llevada carretera Andújar-Jaén por Fuerte del Rey, seria autovía; y ni lo he soñado, ni hoy es día de los inocentes; algo habrá en ese proceso de remodelación , donde defensores y detractores continúan a la gresca, mientras exista maquinaria en la zona.

Por lo demás, y apagada la polémica de las luces navideñas, que por cierto en las capitales de provincias, salvando las distancia, sólo existe alumbrado en las calles del centro. Las actividades programadas y no digamos ya las novedosas 'zambombas' han constituido todo un éxito de público. Criticable esta última por algunos, porque no nos es propia, hay tantas cosas que no nos son propias y las hemos incorporado y aplaudimos desde esos mismos foros, que una más tampoco es para rasgarse las vestiduras, máxime cuando los iliturgitanos la han acogido con tanto éxito. Como lo han hecho con el Belén Viviente, recuperado por segundo año por las comunidades parroquiales de las iglesias de Santa María y San Miguel, que han sido todo un reclamo para escuchar el Pregón de Navidad, algo insólito en nuestra ciudad.

Nos quedan los Reyes Magos y su cabalgata, que ya nos sorprendió el pasado año y que la chiquillería espera con ilusión. Mientras llega, FELIZ ENTRADA DE AÑO 2025, que sea el año de la prosperidad, autentica y verdadera de Andújar y sus vecinos.¡