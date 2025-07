ISABEL RECA ALTOZANO Lunes, 7 de julio 2025, 14:08 Comenta Compartir

Aunque la temperatura ambiente supera los cuarenta grados y la temperatura política a nivel nacional también, a nivel local estamos en una «calma chicha» que yo diría que estamos en primavera u otoño, según el lado, derecho o izquierdo con el que se mire. De forma lenta, pero paso a paso, Andújar araña pellizquitos económicos de donde puede o de donde sus recursos como ciudad se lo permiten. Se acaba de celebrar Un torneo de ajedrez que ha proyectado a la ciudad a nivel mundial. Un total de ciento cincuenta jugadores de veintiséis países se han dado cita en el I Torneo Internacional de Ajedrez Lince Andújar Chess marcando un hito en la proyección internacional de ésta.

Este torneo supone un antes y un después en la apuesta de Andújar por el deporte de alto nivel, aspirando a consolidarse como una cita destacada dentro del calendario ajedrecístico nacional e internacional. Una bolsa de premios sustanciosa ayuda a ello. El impacto y la proyección de esta primera edición han situado a Andújar en el mapa del ajedrez a nivel mundial, ahora hace falta consolidar esta cita como un referente internacional y consagrarnos como el primer torneo de estas características en la provincia de Jaén y uno de los más importantes de Andalucía. Desde el Ayuntamiento y el actual gobierno municipal están por la continuidad del torneo, dado que ha tenido también un fuerte impacto en la economía local, con una ocupación hotelera de casi el cien por cien toda la semana de competición.

Y no digamos ya los restaurantes y comercios que han visto incrementada su actividad de forma notable. Está claro que Este tipo de eventos no solo refuerzan la proyección cultural y deportiva de la ciudad, sino que también suponen una oportunidad para el turismo y la hostelería, que se han beneficiado directamente de la llegada de jugadores, acompañantes y visitantes, ya que ha contado con un completo programa paralelo de actividades culturales, retransmisión de partidas en directo y propuestas turísticas y ha quedado demostrado el potencial de Andújar para acoger eventos de proyección internacional, reforzando su imagen como ciudad comprometida con el deporte, la cultura, el turismo y el desarrollo económico y que pueden ser variados los caminos a escoger.

Pero escribía que en el plano político la temperatura no llega ni a templada, mas de otoño que de primavera, como otoñal es la continuidad de Micaela Navarro al frente del PSOE local, con una Comisión ejecutiva que es más de ayer que de hoy, aunque también incorpore a los actuales concejales en la corporación, que salvo Manuel Vázquez, ninguno es muy nuevo en este campo. Dicen que se trata de un «proyecto político útil y de cercanía que atienda los verdaderos intereses de la ciudadanía» No sé yo si para ello es necesaria una Asamblea Extraordinaria en la que había una sola candidatura o si había otras necesidades o intereses o como es el funcionamiento interno. Está claro que Micaela como secretaria general es imagen, pero repasando la lista es más de lo mismo, no paree que haya renovación ni dónde cogerla. Claro que en los tiempos convulsos que vive el PSOE a nivel nacional, mejor no jugársela, empezando por abajo, aunque se haya cambiado a nivel provincial. Latorre, como siempre lo hiciera Paco Reyes también ha alabado el compromiso y el esfuerzo de los socialistas iliturgitanos, más en esta ocasión cuando se enfrentan a una mayoría más que absoluta en el gobierno municipal del PP. Nunca han tenido etapa tan difícil, aunque hay miembros socialista de la Corporación que creen que a los populares les falta «calle» y que eso, a ellos, les sobra, 'pero no vimos que le faltara en el anterior mandato o quizás «pisaron» las que no debían o no eran. De ahí que la nueva ejecutiva y Micaela a la cabeza piensen en trabajar de manera constante, priorizando la cercanía, la escucha activa y la cooperación con todos los colectivos sociales y vecinales. Pero hay quien piensa que son más de lo mismo y una ejecutiva de antaño, que Micaela ocupo altos cargos, pero a su talante personal nunca se le vio frutos locales, ni a corto, ni a largo plazo. Esta por vez en las lamentables circunstancias por las que atraviesa el PSOE a nivel nacional, si sólo es poner imagen a nivel local.