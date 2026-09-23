Vox propone un estudio de impacto e incidencia de los eventos en Andújar

La portavoz municipal de Vox, María Peinado, ha indicado que se ha producido un «gasto excesivo» en la pasada Feria de Septiembre y aboga por ... un desembolso más eficiente del dinero público. Esta formación política dice que ha recibido quejas por parte de los caseteros que se han instalado en el ferial, «por un trato discriminatorio a la hora del montaje y la adecuación de los servicios», ha detallado Peinado en su diagnóstico sobre el evento.

La edil de Vox ha advertido menos presencia de público en el recinto en la presente edición. «La proximidad de las fechas de celebración con el final del mes de agosto ha provocado que muchas personas hayan aprovechado para irse de vacaciones», argumenta.

Actuaciones

Vox sigue criticando las actuaciones de la rotonda, «porque intercepta e impide el normal tránsito de las personas por el ferial», ha constatado Peinado, quien ha añadido que las actuaciones musicales que este año han recalado en la Feria, «no han sido del gusto de todos los andujareños», deduce la portavoz de Vox.

En lo que respecta a Anducab, Vox ha lamentado la baja presencia de ganaderos y expositores, hecho que achaca al difícil contexto económico que se vive a nivel general. Ha visto como a los ganaderos les cuesta cada vez más trasladar sus caballos por el aumento de los costes. María Peinado ha criticado que se separe Anducab de la Feria de Septiembre, porque bajo su opinión, ha provocado un descenso de público.

Esta formación propone un estudio de impacto de público y económico para comprobar si separar la Feria de Septiembre de Anducab, o celebrarla de una manera conjunta tiene incidencia en la presencia de público. María Peinado ha venido defendiendo la importancia y transcendencia que Anducab posee para el mundo del caballo y la hostelería. En este sentido también demanda un estudio exhaustivo de la repercusión de otros eventos que se celebran en el municipio.

María Peinado propone que se creen más zonas de sombras en el recinto de Anducab y la venida de más expositores.