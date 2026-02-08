Vox percibe imprudencia en la gestión municipal en el tema de la planta de biogás en Andújar

lez

andújar. La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Andújar, María Peinado, se refirió en una comparecencia pública al posicionamiento de su grupo sobre ... la instalación de una planta de biogás en la localidad. «No compartimos la implantación del proyecto que se nos presentó debido a sus condiciones y a su ubicación», señaló la edil.

Peinado explicó como su formación política apoya la autosuficiencia y la soberanía energéticas; sin embargo, dijo que rechaza la planta de Andújar, «por su cercanía a núcleos de población y porque afecta a suelos de uso agrario, algunos de protección especial al ser zonas de cultivo de regadío», desgranó.

Peinado criticó la falta de normativa específica y de tiempo para revisar el documento escrito que la empresa promotora de la planta presentó el mismo día del pleno. «No nos parece ni responsable ni prudente esta manera de abordar los temas que se llevan al pleno», aseveró. La portavoz de Vox recriminó al alcalde, Francisco Carmona, su «ligereza», para cambiar de opinión cuando comprobó las protestas del pueblo de Andújar y sus pedanías. «Esos cambios de opinión para no perder votos le cuestan dinero al Ayuntamiento; como la cancelación de las 26 viviendas de alquiler social, debido a la desaprobación de los vecinos, que se iban a construir en el barrio de La Paz. «La broma le ha costado más de 100.000 euros al Ayuntamiento», afeó Peinado en su intervención.

Corredera de Capuchinos

Otro de los temas tratados por la portavoz fue la necesidad de adecentar la Corredera Capuchinos, al comprobar que su mantenimiento, «al igual que el de otras zonas del municipio, está desatendido». Reprochó Peinado al alcalde y su equipo de gobierno que la tacharan de alarmistas por denunciar la falta de mantenimiento de los espacios urbanos y presentar mociones para solucionarlo. «Y a la vez nos recuerdan que hay que vender Andújar y con ello justifican los 45.000 euros que ha costado la escultura de la rotonda del Lidl», denunció. La propuesta de adecentar la Corredera de Capuchinos fue rechazada por el equipo de gobierno del PP, por lo que no prosperó su propuesta, que por el contrario, sí que contó con el apoyo del resto de los grupos de la oposición representados en el Consistorio iliturgitano.

María Peinado agradeció públicamente este gesto a sus compañeros de la oposición y recordó al gobierno que tampoco reclama una reforma profunda e integral de la zona, «sino que cambien las papeleras que están oxidadas y adecenten las obras de cerámica de Pedro Palenciano, que se encuentran en muy mal estado.

Vox sigue reclamando que se limpien las alcantarillas atrancadas y le exige que el Consistorio se lo haga saber a la empresa Somajasa para evitar problemas.