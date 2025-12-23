Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Andujar

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
María Peinado durante su comparecencia de este martes 23. GONZÁLEZ

Vox ve falta de eficiencia en el Gobierno Local de Andújar

POLÍTICA ·

Su portavoz municipal, aparte de criticar la actitud del PP, advierte como no se especifican partidas en el Presupuesto

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

ANDÚJAR

Martes, 23 de diciembre 2025, 12:59

Comenta

La portavoz municipal de Vox, María Peinado, ha realizado este martes su diagnóstico del último pleno del año que celebró la Corporación Municipal, donde el ... tema de los presupuestos ha capitalizado gran parte del balance. Peinado hizo una sucinta reflexión sobre las resoluciones de alcaldía, donde volvió a exigir que se especificara como se ejecutan los contratos menores en el Ayuntamiento y se aclararan los conceptos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Sdworx, la empresa de Granada que celebra el segundo premio de la Lotería de Navidad
  2. 2

    Investigan a un cura de Granada por presunta agresión sexual
  3. 3 Antonio Serrano releva a Jerónimo Luque en la dirección general de Caja Rural Granada
  4. 4 La panadería de Alomartes que vendió el domingo los últimos décimos del tercer premio
  5. 5 Un vuelo procedente de Granada aterriza en Mallorca sin el equipaje de los pasajeros
  6. 6 El 90693, el tercer premio de la Lotería de Navidad, deja más de 25 millones en varios puntos de Granada
  7. 7 Los 660.000 euros de dos quintos premios en el Carrefour de Armilla: «Nos faltaba dar un premio del Sorteo de Navidad»
  8. 8

    Un dispositivo especial permite trasladar dos órganos para ser trasplantados durante la nevada en Granada
  9. 9 La taberna de Granada a la que «entras para una caña y no sabes cuándo te vas»
  10. 10 La abuela Loli reparte un quinto premio en Doctores: «El 69 es de los primeros que se agotan»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Vox ve falta de eficiencia en el Gobierno Local de Andújar

Vox ve falta de eficiencia en el Gobierno Local de Andújar