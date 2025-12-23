Vox ve falta de eficiencia en el Gobierno Local de Andújar

La portavoz municipal de Vox, María Peinado, ha realizado este martes su diagnóstico del último pleno del año que celebró la Corporación Municipal, donde el ... tema de los presupuestos ha capitalizado gran parte del balance. Peinado hizo una sucinta reflexión sobre las resoluciones de alcaldía, donde volvió a exigir que se especificara como se ejecutan los contratos menores en el Ayuntamiento y se aclararan los conceptos.

La edil de Vox se refirió al proyecto de Presupuestos Municipales de 2026, donde recordó que se le entregaron tarde los documentos a la oposición, de ahí que se saliera en bloque del debate. «Necesitábamos saber con tiempo los informes técnicos, porque nos hemos encontrado con partidas, retribuciones y gastos que no se especifican». Peinado pidió que se detallaran la disminución de ingresos, «cuando de nuevo suben las tasas», atajó la edil de Vox en su comparecencia de ayer. Vislumbra un cariz electoralista con la subida de las subvenciones a los colectivos ante la cercanía en el horizonte de unos comicios. «No hemos tenido tiempo para presentar nuestras alegaciones, para modificar algunas cosas que no hemos visto muy bien».

Relación de puestos

Peinado hizo alusión a la modificación de la relación de puestos de trabajo, un asunto que se abordó en el pleno, y que salió adelante con los votos del equipo de gobierno del PP. En este sentido su grupo político ve «más jefes que personal, por lo que se producen un desequilibrio manifiesto». Ha advertido que en este año se han sumado 44 puestos de trabajo nuevos, lo que supone una cifra de 496 empleados municipales. «Por ejemplo Linares, con 20.000 habitantes más, el Ayuntamiento tiene una plantilla de unos 300 trabajadores».

Estas cifras, a tenor de Vox, el gasto de personal en el Ayuntamiento acapara un 38% de presupuesto del Ayuntamiento. «Aquí pensamos que se tiene que ser más eficiente, para que se ofrezcan los mejores servicios, prestaciones y proyectos», apostilló.