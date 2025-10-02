Vox exige un mayor control de los contratos menores en el Ayuntamiento

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ ANDÚJAR Jueves, 2 de octubre 2025, 18:59 Comenta Compartir

La portavoz municipal de Vox, María Peinado, ha reclamado este jueves en una comparecencia pública que varias de las adjudicaciones de obras y servicios que realiza el Ayuntamiento salgan a licitación. «Hemos recabado la opinión de gente que se queja de la contratación de estas obras son a las mismas empresas, por lo que se aumentaría la transparencia y se eliminarían las suspicacias y hemos pedido al alcalde y los concejales responsables que vigilen este asunto». El equipo de gobierno precisa que los funcionarios de la Intervención Municipal se encargan de las contrataciones y de su vigilancia y control y defiende que todo se ajusta a la ley.

Planta de biogás

Peinado explicó su posicionamiento sobre los últimos acontecimientos en torno a la planta de Biogás. Rechazó la consulta popular, porque echó en falta esta propuesta en asuntos de calado para la ciudad como la desaparición del camping, la marcha de Abanderado, el derribo de teatro Avenida o Innovandújar. Todavía no se opone al proyecto porque está a la espera de la resolución de las alegaciones, aunque defiende la creación de energía. Vox propone que se haga más lejos y espera que no perjudique a los vecinos. «Nos alegramos que el alcalde ahora ponga en marcha nuestra idea de la modificación del PGOU para proteger el entorno ante la construcción de placas solares, que se rechazó en su día». Peinado, se congratuló de que saliera adelante su propuesta de limpiar los acerados de malas hierbas. «Que provocan un deterioro y dificultan el tránsito».

Feria Multisectorial

La edil de Vox hizo también un balance de la Feria Multisectorial. «Es otro ejemplo más del quiero y no puedo del equipo de gobierno». Su grupo ha detectado un descenso de los expositores y un desplome en la afluencia de público. No entendió que se cortara una avenida al tráfico con tan poca maquinaria expuesta en el recinto.

Temas

Andújar

Vox