El PP vuelve a gobernar el Ayuntamiento de Andújar. Pero esta vez, no sólo con la mayoria absoluta de 2011, sino con 12 de los 21 concejales que componen la Corporación Municipal, liderados por Francisco Carmona Limón, nuevo alcalde de la ciudad.

Es el mayor triunfo de los populares desde que se instauró la democracia en los ayuntamientos, allá por el año 1979. Del mismo modo, ha sido el mayor fracaso para el PSOE, que por primera vez tendrá solo seis concejales en la Corporación. Si en las anteriores elecciones municipales de 2015, el entonces candidato socialista Paco Huertas afirmaba que él sólo estaria ocho años, pero desgraciada mente, por enfermedad no pudo cumplir el objetivo y se quedó en seis, su sucesor,Pedro Luis Rodriguez se ha quedado muy lejos de cumplir, nisiquiera sus cuatro primeros años, siendo candidato, pues esta era la primera vez que lo era.

El resto de formaciones, la andalucista continua siendo una sola, Encarna Camacho,; al igual que la conjunción de izquierdas, con Juan Francisco Cazalilla; incorporandose, por primera vez Vox, en la persona de Maria del Carmen Peinado. Curro Martinez, eso de divide y vencerás no le ha servido para alcanzar nisiquiera su escaño. A Pedro Gallardo la caida en picado de ciudadanos, lo ha dejado fuera, como al resto de candidatos de esta formación politica. Andújar pue, se ha teñido de azul intenso para los proximos cuatro años, en los que al nuevo alcalde Carmona Limon no le van a faltar ni retos, ni responsabilidad.

Escribir sobre la noche electoral, a tenor de tales resultados, resulta absurdo. Cada cual puede imaginarse la escena en cada una de las sedes de los partidos . La luz se apagó para los socialistas, mientras los populares subian o bajaban el tonor según llegaban al 12, al 11 incluso a veces el 13, alcnzando también las dos pedanias, Los Villares- San José de Escobar y La Ropera. Los demas aguantaron el tipo, como pudieron. Cierto es que los resultados han estado influidos por numerosos factores, tannto externos, como internos. Ya apuntaba, el lunes anterior que PSOE - gobierno de la nación y PP- gobierno de la Junta de Andalucia. Por otro lado, las campañas, a nivel local, llevadas por uno y por otro. Mientras el PP obtaba por el encuentro personal con los colectivos, llevando la iniciativa, el PSOE iba a la retranca;ademas de no haber sido, para ellos, al parece, un acierto el mezclar churras con merinas y no tener en cuenta eso de que 'a Dios lo que es de Dios y al Cesar lo que es del Cesar' y la inclusion del presidente de la Matriz, en puesto relevante, con el que me voy, que me quedo, con ese convenio politico-religioso, no ha venido sino a demostrar, que la democracia es real y esta fuertemente asentada en la ciudad de Andújar y que los iliturgitanos saben en cada momento lo que la ciudad necesita. Si en 2015 obtaron por el cambio de PP a PSOE, ahora han debido considerar que bajar la imagen de la virgen y toda la parafernalia, es su ideosincracia, pero en ningún momento politico, nii nada que se parezca. La mezcla no ha sido ni buena ni positiva y hay que decir una parte y otra han perdido credibilidad. Ahora, que cada palo aguante su vela. A Andújar le quedan cuatro años para demostra que no sólo el cambio anunciado era posible, sino que ha merecido la pena. Trabajar en beneficio de la ciudad, codo con codo con los colectivos, como se ha hecho en la campaña, debe ser una realidad. Recuperar la comarcalidad y la economia empresarial y comercial, también. Y si podemos ser el eje de la N IV mejor que mejor. El equipo surgido de las urnas, incluidos los que estarán en la oposición, conocen muy bien la situación real de esta ciudad. Poner piedras en el camino, de nada servirá. Además, no nos olvidemos que, por vez primera, está alineado el Ayuntamiento y la Junta de Andalucia, con un enlace, cuya sombra es tan alargada, como valiosa, la figura del presidente local del PP y delegado del «»gobierno en la provincia, Jesús Estrella.