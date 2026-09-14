El voluntariado de Socorro Estival de Ameco recupera 77 aves urbanas en Andújar

La Asociación Medioambiental Ameco, entidad colaboradora de la Junta de Andalucía, ha hecho públicos los resultados de la cuarta edición del Voluntariado de Socorro Estival ... en Andújar, una iniciativa consolidada para la atención, rescate y seguimiento de la avifauna urbana vulnerable durante los meses de más calor en la localidad.

Durante la campaña de 2026, el programa ha atendido un total de 77 ejemplares pertenecientes a ocho especies distintas. Gracias a la rápida intervención de las personas voluntarias y los avisos de la ciudadanía, 51 aves lograron recuperarse plenamente y ser liberadas, mientras que 25 ejemplares no consiguieron sobrevivir debido al estado de gravedad en el que fueron localizados.

Las aves insectívoras han sido las más afectadas por el periodo estival, a tenor de los resultados arrojados en esta campaña realizada por la asociación Ameco.

Intervenciones

Las especies con mayor número de intervenciones han sido el vencejo (32 ejemplares) y el avión común (31 ejemplares), sumando entre ambas 63 actuaciones que representan más del 80 % del total. En ambos casos, las tasas de recuperación han resultado muy positivas porque en el caso del Avión común; 23 de los 31 ejemplares atendidos fueron liberados con éxito.

El balance del voluntariado se completa con la atención prestada a siete gorriones comunes, dos verderones, otros dos estorninos , un mirlo, un vencejo pálido y otra golondrina también. La asociación medioambiental Ameco considera que la concienciación ciudadana y su compromiso con la biodiversidad urbana han ayudado en esta iniciativa de recuperación de las aves urbanas.

Ameco señala, que más allá del impacto directo en la supervivencia de los ejemplares, este programa permite recopilar datos valiosos sobre el estado de la biodiversidad urbana en Andújar, identificando los principales riesgos que sufren las aves en la trama de las construcciones urbanas durante el verano.

Gratitud

El colectivo ambiental ha expresado un agradecimiento explícito tanto a la red de voluntarios que ha prestado su tiempo de forma altruista durante el verano, como a la vecindad de Andújar por dar avisos inmediatos al detectar animales en situación de riesgo. La entidad subraya que la implicación comunitaria es la herramienta fundamental para consolidar la conservación de la fauna silvestre en los entornos urbanos.