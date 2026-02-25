El 8-M visibilizará en Andújar el 'trabajo invisible' de las mujeres

El Ayuntamiento de Andújar, a través del Área de Mujer e Igualdad, ha presentado la programación de actividades organizada con motivo del 8 de marzo, ... Día Internacional de la Mujer, una fecha que, tal y como ha subrayado la concejal del área, Rosa Sola, «no solo es conmemorativa, sino también reivindicativa».

Durante la presentación, Sola ha destacado que el 8 de marzo representa el compromiso firme de las instituciones públicas con la igualdad real entre mujeres y hombres, recordando que, «la igualdad no es una opción política, sino una obligación democrática y una responsabilidad institucional». La programación de este año se articula en torno al lema 'El mundo que descansa sobre lo que no se ve', con el objetivo de visibilizar el trabajo invisible que durante generaciones han desempeñado miles de mujeres, especialmente en el ámbito doméstico y rural.

Uno de los actos centrales tendrá lugar el próximo día 6 de marzo a las 10:00 horas en el edificio de Santa Marina, donde se celebrará un acto institucional de reconocimiento. En este encuentro, participará la empresaria local Maribel Bonachela Molina, encargada de la lectura del manifiesto institucional. El acto incluirá además una dinamización teatralizada centrada en el valor del trabajo cotidiano de muchas mujeres.

Otros actos

La programación contempla también un importante componente educativo. En colaboración con los centros escolares de la ciudad, se desarrollarán talleres formativos sobre igualdad y corresponsabilidad, dirigidos al alumnado. En esta línea, el Ayuntamiento colabora con el Centro de Salud Virgen de la Cabeza, a través de la enfermera escolar Elena Zafra Cabrera, en el desarrollo de un taller de prevención de la violencia sexual y del consumo pornográfico dirigido a estudiantes de cuarto de ESO del centro educativo La Salle. Esta iniciativa, que se prolongará hasta el 27 de marzo, está avalada por el Instituto de la Mujer de la Junta de Andalucía.

El día 3 de marzo, a las 18:00, horas en el salón de plenos del Ayuntamiento, se celebrará el acto Grito de Mujer Sin Frontera, organizado por el colectivo cultural Anduxar, que está subvencionado por la Concejalía de Mujer e Igualdad. Esta iniciativa, que aúna cultura y reivindicación, llegará también a la pedanía de El Sotillo el 5 de marzo a las 18:00 horas, reforzando el compromiso municipal de hacer llegar las políticas de igualdad a todo el territorio.

Colaboración

Desde el Ayuntamiento se continuará además colaborando con las distintas asociaciones y vocalías de mujeres del municipio, reconociendo su labor en la promoción de una igualdad real. Rosa Sola reafirma el compromiso municipal con la eliminación de cualquier forma de discriminación y con la defensa de los derechos de las mujeres, señalando que, «una sociedad más igualitaria es una sociedad más justa, más democrática y con más futuro», ha apostillado la edil de Mujer en la presentación de las actividades.