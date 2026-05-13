La Virgen de la Estrella vuelve al colegio de La Inmaculada Lasalle

Coincidiendo con su festividad, el mural de la Virgen de la Estrella, del pintor ceramista Bartolomé Herrera ha regresado al colegio de La Salle, concretamente ... a la fachada de su entrada principal. La Virgen de la Estrella es la patrona de los Hermanos de las Escuelas Cristianas y su inauguración derivó en un acto muy entrañable

El primero en tomar la palabra fue Francisco Fuentes, que resumió muy bien la historia del centro de La Salle en Andújar y subrayó la importancia que posee la Virgen de la Estrella en el colegio. Lucía Solana, alumna de 4º ESO, habló en nombre del alumnado. Dos pequeños, un niño y una niña, de 2º Educación Infantil, fueron los responsables de descubrir el azulejo. Hermanos de la Congregación de La Salle estuvieron presentes. Cerró el acto, Antonio Jesús Moya, director del centro.

Características

La obra en azulejo, una de las mejores de Bartolomé Herrera, representa a la Virgen de pie, vestida con túnica roja y manto azul, que sobre su brazo izquierdo sostiene al Niño, teniendo en la derecha un pequeño cetro; en su parte baja azucenas y cuatro querubines con una estrella dorada. En un rótulo se puede leer: Nuestra Señora de la Estrella, Reina y Madre de las Escuelas Cristianas. En el acto estuvieron presentes el Patronato de la Inmaculada Concepción, miembros del AMPA del centro educativo, así como los colaboradores del proyecto como Juan Vicente Córcoles de la Vega, Miguel Galisteo, Eva Fernández y Francisco García Puig.