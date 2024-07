AY, DE LAS VIEJAS REIVINDICACIONES

ISABEL RECA ALTOZANO Lunes, 29 de julio 2024, 13:10 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Opciones para compartir Copiar enlace

Es lo que tiene cuando lo que se reivindica se dilata en el tiempo. Las cosas de palacio van despacio, las de los gobiernos nacional y autonómicos, a veces más. Ha ocurrido con la construcción del nuevo edificio destinado a la Comisaria de Policía. Su reivindicación, no se asusten, es del siglo pasado y no muy a finales. Ahora, por fin, su construcción se ha tomado en serio y en esa inversión del Gobierno de España de más de 170 millones de euros en infraestructuras de seguridad para Andalucía, mire usted por donde está el edificio de la Comisaria de Andújar. Ni que decir tiene que el delegado del gobierno en tierras andaluzas, Pedro Fernández, el subdelegado en Jaén, Manuel Fernández, han venido, como es preceptivo, a «hacerse la foto» en las obras de marras. Pero claro está, en ella también entra el alcalde de la ciudad Paco Carmona, los primeros del PSOE, este último del PP, así ha caído, después de mucho reclamarla. Pues ya están en las redes sociales con dale que te pego, al igual que con el arreglo de la carretera de Valtodano, también en proceso, que si se apunta el tanto el PP y que era una reivindicación del PSOE. Pues va a ser que son viejas reivindicaciones de unos y de otros al gobierno nacional de turno, pero sobre todo, en el caso de Valtodano, de la machaconería, pleno tras pleno de los vecinos, con ruegos al alcalde. Más del PSOE que del PP, hay que decirlo, para que intercediese ante el Gobierno de la Nación.

Quizás, el que hayan coincidido la realización de los dos proyectos es fruto de la casualidad o no tan casualidad, pero lo importante es o debería ser que se están llevando a cabo y no como otros, caso del Palacio de El Ecijano, que ha habido que recurrir a mil y una negociación para continuar con una obra parada, que se dio por hecha en las elecciones municipales y casi instalado el museo de la Romería. Las cosas, en este caso las obras hay que tratarlas en su justo momento y tal como están en él, sean quien sean los de la foto, lo importante es que exista colaboración institucional.

Otro tema, que si Dios no lo remedia, porque no creo que lo hagan los políticos de la oposición, es el de la estación de autobuses, El Consistorio prepara su inmediata gestión La actual prórroga de la concesión provoca deficiencias en el servicio y sensación de inseguridad en el. El actual equipo de gobierno decidió, nada más entrar a gestionar el Consistorio, paralizar un tercer proceso de licitación para la nueva concesión de la gestión de la tras las dos intentonas previas fallidas. Su intención es que el propio Ayuntamiento se encargue de ello. La concejal de Seguridad y Movilidad está realizando los trámites con la empresa que tienen prorrogado el servicio, y técnicos municipales los preparativos de cómo va a ser la recepción y se está planificando el personal que va a estar allí. Los trabajadores y usuarios urgen a que el Ayuntamiento empiece a gestionar el servicio. En la actualidad, desde la Estación de Autobuses de la ciudad, se puede ir a cualquier sitio de España, e incluso a todos los puntos del extranjero, como Milán, Roma y París. Sin embargo, existe falta de operatividad del reivindicado autobús urbano al Santuario de la Virgen de la Cabeza. Desde su construcción, la estación de autobuses ha sido arma arrojadiza política. Con la gestión por parte del Ayuntamiento es de esperar que se acaben las polémicas y se mejore el servicio, aunque luego vendrá lo de que si es o no rentable; pero les recuerdo que los servicios públicos deben ser inversiones, no negocios-

Y un negocio, pero para la ciudad de Andújar, en plena canícula, se espera que sea La exposición 'El Prado en las Calles' que llegará en agosto a Andújar y mostrará las obras más emblemáticas del museo desde el 26 de agosto hasta el 22 de septiembre, que se ubicará en la Plaza de España frente al Ayuntamiento.

Gobierno de España