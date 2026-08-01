Los videojuegos forman un gran binomio con la solidaridad en Andújar

El municipio acoge este fin de semana una propuesta diferente para jóvenes del municipio. Se trata de un torneo de FIFA organizado por el grupo ... parroquial de San Bartolomé, que durante estos días está reuniendo a participantes en torno a los videojuegos, la convivencia y el ocio saludable, que además tiene un importante carácter solidario, ya que la inscripción al torneo se ha realizado mediante la aportación de alimentos destinados a Cáritas.

El evento tiene lugar en el Palacio de los Niños de Don Gome y reúne a jugadores de distintas edades y niveles en competiciones de EA SPORTS FC y Clash Royale. En el caso de EA SPORTS FC, el torneo cuenta con categorías infantiles, aficionadas y competitivas, tanto en modalidad individual (1 vs 1) como por parejas (2 vs 2).

Por su parte, Clash Royale se disputa en un torneo individual de participación gratuita. La competición comenzó con una fase de grupos que se disputó este viernes y hoy sábado, de la que salen los participantes que acceden a las eliminatorias. La jornada de este domingo día 2 de agosto estará dedicada a la celebración de las semifinales y finales, así como a la entrega de premios y el acto de reconocimiento a los ganadores.

Compromiso

El concejal de Juventud, Emilio Rodríguez, ha destacado la importancia de apoyar iniciativas impulsadas por jóvenes inquietos y comprometidos, que generan espacios de convivencia y ofrecen alternativas de ocio diferentes y saludables. El Ayuntamiento colabora con la iniciativa a través de las instalaciones municipales y parte de los premios, incluyendo bonos para instalaciones deportivas y la piscina, además de las medallas y los trofeos que hoy se les entregarán a los ganadores.