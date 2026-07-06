El mundo no se rompe cuando una persona deja de estar físicamente junto a nosotros. La vida sigue porque es de ley pese a que ... se comente, se vaticine y todo lo que quieran. Lo bien hecho, bien hecho está. Así, a cuatro días como quien dice, la línea continua, Javier Camello, hasta ahora vicepresidente de la Cámara de Comercio local era elegido, por unanimidad, presidente de la misma, con un equipo que nada cambia y da continuidad al proyecto del incombustible Eduardo Criado. Fernando Sáez de Tejada asume la Vicepresidencia Primera, mientras que Luis Miguel Piña continúa como vicepresidente segundo y Francisco Rama como tesorero. Se inicia así una nueva etapa con el beneplácito de la Junta de Andalucía, entidad tutelante de las cámaras oficiales de comercio andaluzas. Eduardo Criado, «una persona irrepetible cuya dedicación, visión y compromiso marcaron para siempre la historia de esta institución y de nuestra ciudad», Javier Camello asume la Presidencia «con humildad, con un enorme sentido de la responsabilidad y con el firme compromiso de dar continuidad a ese legado». Preservará la solidez de la Cámara, incorporando al mismo tiempo nuevas ideas y proyectos. Viene, dijo, a recoger el testigo de una institución sólida, respetada y con un extraordinario potencial, apostando por una gestión cercana, abierta y participativa. La Cámara iliturgitana que cuenta con el respaldo de la Junta de Andalucía y goza de una estrecha relación de colaboración y apoyo con el Ayuntamiento de Andújar, continuará fortaleciendo esa cooperación institucional y el desarrollo de proyectos conjuntos en beneficio del tejido empresarial local.

Otro acuerdo unánime y no demasiado habitual, ha sido esta semana, el acuerdo colectivo del Ayuntamiento de Andújar con una vigencia de cuatro años que incorpora mejoras laborales, un incremento económico del 14 %, y préstamos de 15.000 euros para la primera vivienda , entre otros. Acuerdo-Convenio del personal funcionario y laboral municipal, culminando así un proceso de negociación desarrollado durante los últimos meses y que cuenta con el respaldo unánime de las secciones sindicales. Ahora, y como los propios sindicatos afirmaron, hace falta que este acuerdo tenga su incidencia en la ciudadanía. Una incidencia que si que ha tenido la intensa semana de ajedrez El II Torneo Internacional de Ajedrez Ciudad de Andújar «Lince Andújar Chess Open Jaén Paraíso Interior», el patrocinio de este torneo por parte de la Diputación «por lo que supone desde el punto de vista del fomento del deporte, pero también por la promoción de nuestra provincia más allá de nuestras fronteras, sobre todo teniendo en cuenta el elevado número de jugadores que proceden de otros países, lleva consigo una importancia desde el punto de vista económico para la ciudad de Andújar y para la propia provincia. Andújar ya es una de las cunas de este deporte y su nombre se lleva, literalmente a todo el mundo.la excelente calidad deportiva del campeonato y el importante impacto que este evento ha generado para Andújar, tanto desde el punto de vista deportivo como turístico, ha sido gracias a la llegada de jugadores, acompañantes y aficionados de distintos puntos de España y del extranjero. El Ayuntamiento ha felicitado al Club Ajedrez Andújar por la organización , haciendo extensivo el reconocimiento a las personas voluntarias, patrocinadores y entidades colaboradoras que han contribuido al éxito de esta segunda edición.

Y la semana no podía finalizar mejor que con la divulgación de la identidad de la ciudad, a través de una maqueta de Manuel López en el Altozano La Marquesa que difundirá para la posteridad la Andújar del siglo XVII y sus hechos más relevantes, junto a las recién restauradas murallas históricas de la ciudad. La obra, promovida de forma conjunta entre el Ayuntamiento y Asociación Amigos del Patrimonio, , ofrece una recreación de la fisonomía urbana de la ciudad en una de las etapas más significativas de su historia. La maqueta nace con una doble finalidad, contribuir a la puesta en valor del patrimonio histórico local mediante una representación accesible y rigurosa de la ciudad en el siglo XVII y convertirse en un recurso pedagógico y divulgativo que permita acercar la historia de Andújar a residentes y visitantes y recoge importantes reseñas históricas como la concesión del título de ciudad a Andújar y de la entrega del castillo al rey Fernando III el Santo en 1225.