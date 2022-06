La vida sigue

Han pasado ocho días desde que se produjeran las elecciones autonómicas, con los resultados y las consecuencias de todos conocidos. Ahora quedan lo que se haga a lo largo de estos cuatros años de una legislatura inédita para Andalucía y en cuyo tiempo se celebraran dos elecciones, las municipales y las generales. Resulta curioso, o al menos a mi me lo parece, que a lo largo de toda la semana, a nivel local, no haya existido una sola declaración de las formaciones políticas, ni para bien, ni para mal; hasta la andalucista, tan prolífica ella en declaraciones, ha dicho esta boca es mía, claro que su formación como tal no concurría.

Pero la vida de la ciudad, los actos programados y los nuevos han seguido adelante, como si lo ocurrido no hubiera tenido que ver con la ciudad de Andújar. Debe ser que, a tenor de los resultados locales, ya anden haciendo cábalas y gestando la próxima convocatoria electoral, que esa nos va más todavía, las municipales.

Para empezar y para demostrar que la maquinaria de la Junta no se ha parado ni un momento, la Consejería de Educación adjudica las obras de ampliación y reforma del IES Jándula, casi 400.000 euros y otra vieja reivindicación que quitamos de aquella famosa lista. Será la construcción de un nuevo edificio para albergar los espacios específicos del Ciclo Formativo de Grado Medio (CFGM) de Técnico en Conducción de Actividades Físico Deportivas en el Medio Natural y las correspondientes enseñanzas mínimas y estará exenta de la actual, por un periodo de cuatro meses, por lo que podría estar en funcionamiento el próximo curso 2022-2023.

Por su parte, el

Ayuntamiento, continua con sus compromisos, concretamente con el sector comercial y empresarial, con el que no todo es fiesta y sarao; ha firmado nuevos convenios con la Cámara de Comercio, cuya colaboración permitirá el impulso de acciones conjuntas relacionadas con la formación, la creación de empleo y la dinamización del comercio y Además se ha rubricado un acuerdo para la cofinanciación de ayudas económicas destinadas al fomento de la empleabilidad de los jóvenes en el marco del Plan de Capacitación del Plan Integral de Cualificación y Empleo (PICE). Una ciudad como

Andújar a la que no le queda sino Servicios, Comercio y Pequeñas empresas es deber de ambas entidades apostar lo más fuerte posible, no sólo por su consolidación, sino por su desarrollo, trabajando ambas partes con las asociaciones y colectivos locales, ya que la unión facilita realizar todo tipo de proyectos que de una vez por todas nos lleve a recuperar la relevancia de Andújar como corazón comercial de la comarca y por supuesto, como referente de la provincia. Tampoco, a Dios Gracias, el empresariado anda quieto y ha llegado el día de «Óleum». Una ciudad, como la nuestra, hasta ahora carente de plazas hotelera, que le ha impedido celebrar más de una convocatoria de carácter regional y nacional, tiene, desde el pasado fin de semana, un lugar céntrico, en el mismo corazón de la ciudad, en el que alojarse y además con la posibilidad de disfrutar de un autentico museo de escultura, pero sobre todo pintura, fruto del amor y gusto por el arte del matrimonio formado por Antonio Crespo y Remedios González.

A una altura de la vida que debiera ser de júbilo, han apostado por poner, para el engrandecimiento de la ciudad, la provincia y Andalucía, una construcción de casa solariega del s.XVI y refugio de la guerra civil, al servicio del visitante, como lo hicieron con el Palacio Sirvent de Mieres. La ciudad debe estar agradecida a quienes en los tiempos duros, económicamente, todavía creen en las posibilidades de Andújar.