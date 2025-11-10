Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

LOGO PARA EL OCTAVO CENTENARIO DE LA APARICIÓN. COFRADÍA MATRIZ

Una vez más

OPINIÓN ·

Una vez más, la semana nos ofrece contenidos para 'Dios' y para el 'César', en la medida de eclesiástico, religioso y civil, con trascendencia para la población

ISABEL RECA

ALTOZANO

Lunes, 10 de noviembre 2025, 20:29

Una vez más, la semana nos ofrece contenidos para 'Dios' y para el 'César', en la medida de eclesiástico, religioso y civil, con trascendencia para ... la población; y una vez más, contemplamos con estupefacción, como los iliturgitanos o mejor dicho una gran parte de los iliturgitanos, damos excesiva, o al menos, más importancia a lo eclesiástico, yo simplemente diría religiosidad popular, que a lo civil, en este caso con una gran repercusión para nuestro bien como ciudadanos.

