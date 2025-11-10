Una vez más, la semana nos ofrece contenidos para 'Dios' y para el 'César', en la medida de eclesiástico, religioso y civil, con trascendencia para ... la población; y una vez más, contemplamos con estupefacción, como los iliturgitanos o mejor dicho una gran parte de los iliturgitanos, damos excesiva, o al menos, más importancia a lo eclesiástico, yo simplemente diría religiosidad popular, que a lo civil, en este caso con una gran repercusión para nuestro bien como ciudadanos.

Tratase de los Presupuestos de la Junta de Andalucía y sus inversiones en Andújar y el logo, que no cartel, que ya andamos con las confusiones, de lo que identificará, de manera simbólica, el octavo centenario, hasta el día de la celebración, 800 años del hecho significativo de la Aparición de la imagen de la Virgen de la Cabeza al pastor Juan de Rivas, de Colomera. Pues váyanse a las redes sociales y luego nos vamos a la manifestación por la Sanidad, mejor dicho por el Hospital, ese que están ' desmantelando, pero que tendrá un nuevo equipo de resonancia con una inversión de 1,5 millones de euros y la apertura de la nueva Área de Hospitalización Infantil, lo que representa una inversión de más de cuatro millones de euros, según informó el presidente del PP local Jesús Estrella a quien acompañó, en esta presentación el presidente provincial Erik Domínguez y el alcalde Paco Carmona

Anunciaron que las dos grandes áreas más demandadas, Sanidad y Educación, Andújar cuenta con inversiones detalladas, con nombres y apellidos, partidas concretas y cuantificables dentro de la filosofía constante de transparencia que tiene el Ejecutivo Autonómico. Estrella elogió el trabajo de Carmona y su equipo de gobierno para conseguir, en políticas de empleo para jóvenes de un plan de empleo que está dotado con 11 millones de euros para la provincia de Jaén, lleguen 200.000 euros para el municipio de Andújar y que servirá para la contratación de desempleados jóvenes y mayores de 45 años; y además volvemos a contar con la convocatoria para proyectos de Escuelas Taller, en la que Andújar ya ha conseguido 10, que han llegado a 150 desempleados con una inversión de 3,7 millones. «Esto es una prueba más de la buena gestión que realiza el Gobierno municipal de Paco Carmona, que ha sido capaz de presentar buenos proyectos a la convocatoria de escuelas talleres, algo que redunda en el empleo y en la formación de los iliturgitanos», dijo Estrella.

Dicen que los Presupuestos del Gobierno de Juanma Moreno, invertirán 32 millones en Andújar ,unas cuentas que apuestan por el futuro de Andújar y de la comarca con proyectos concretos que mejoran la calidad de vida ;apuestan por las infraestructuras, por la creación de empleo y por las políticas sociales, y como ejemplo, la política hidrológica, en la que todos los municipios de la provincia ya tienen un proyecto de aguas ejecutado, en obras o en tramitación administrativa, lo que es ejemplo de la cohesión Para el PP el compromiso de la Junta de Andalucía, con el gobierno de Juanma Moreno, con Andújar, se traduce en hechos concretos y en una apuesta decidida por el futuro de la ciudad y de su comarca.

Pues con todo esto, además de que se ultima ya la construcción del centro operativo permanente que cuenta con una inversión de cuatro millones de euros, a los que se suman 200.000 más para el equipamiento, las inversiones en los institutos, IES Sierra Morena y Jándula, el impulso a proyectos de bioclimatización en centros escolares y que se asfaltarán nuevos tramos de la carretera del Santuario, váyanse a las redes sociales y comprueben como es de más trascendencia el logo del Centenario de la Aparición, que vuelvo a recalcar no es el cartel, que se presentará el 4 de diciembre, en Santa María.

El diseño de Salva Marcos y la elección por la junta de gobierno de la Cofradía Matriz es de 'más enjundia' que todos los presupuestos de la Junta, del Gobierno, (que por cierto no tiene), o del Ayuntamiento. Todo lo relacionado con nuestra Patrona y sin que nadie se ofenda, tiene más trascendencia que el desarrollo de esta ciudad, que luego criticamos en barras de bar o concentraciones a veces, no muy bien fundamentadas. «Andújar, cuna de amor a María» Sería más fuerte, si fuera más interior y menos exterior.