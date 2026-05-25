Una ventana al empleo y al futuro se abre para 45 personas de la ciudad mayores de 52 años

Un total de 45 personas desempleadas mayores de 52 años han finalizado en el municipio su especialización en el ámbito de educación ambiental, atención socio ... sanitaria y construcción, dentro del programa 'Empleo y Formación' (PEF), de la

Junta de Andalucía.

La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en funciones , Ana Mata, junto con el alcalde, Francisco Carmona, ha clausurado este lunes estos tres proyectos ejecutados por el Ayuntamiento, para los que la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo ha destinado un global de 1,28 millones de euros.

Mata Soria destacó la formación teórica de excelencia, sustentada ante todo en la práctica, «que es lo más importante de este programa, que busca que el conocimiento se aplique con prácticas, que suponen un plus crucial a la hora de que cada alumno pueda insertarse en el mercado laboral», dijo.

Agradecimiento

La delegada hizo un agradecimiento y reconocimiento especial al Ayuntamiento de Andújar. En este sentido, recordó que las entidades locales son el alma de estos proyectos PEF, «porque son quienes evalúan, idean, redactan y ejecutan los proyectos, los que determinan los oficios, los trabajos en los que formar al alumnado, que después confirma Empleo». La delegada añadió que los ayuntamientos estudian y localizan las necesidades formativas de su municipio, «ellos saben en qué áreas incidir para que el día de mañana este alumnado, con la formación anual que recibe, disponga de oportunidades de inserción laboral». La delegada explicó que los 45 beneficiarios de este PEF han conseguido, a lo largo de un año de formación en el que a su vez han estado contratados, un total de siete certificados profesionales.

«Y en tres áreas cuyos perfiles demanda el mercado laboral local, porque el certificado oficial es un título que reconoce una calidad teórica y sobre todo práctica de hasta tres niveles y que facilita la movilidad laboral, puesto que tiene vigencia en todo el país y en toda la Unión Europea», enfatizó la delegada. Respecto al alumnado de educación ambiental, han cursado dos acciones formativas, y ambas han expedido un certificado profesional de nivel 3: Interpretación y educación ambiental, y Dirección y coordinación de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil.

En cuanto a la especialidad de atención socio sanitaria, han obtenido dos certificados profesionales: Atención socio sanitaria a personas en el domicilio (de nivel 2) y de Limpieza de superficies y mobiliario en edificios y locales (de nivel 1); además han realizado un módulo de formación complementaria (de nivel 1) sobre Atención integral centrada en la persona para profesionales de atención continuada en centros y domicilios.

Respecto a los beneficiarios del proyecto sobre construcción, han logrado tres certificados profesionales: Operaciones auxiliares de albañilería de fábricas y cubiertas (nivel 1), Operaciones auxiliares de revestimientos continuos en construcción (nivel 1), y Fábricas de albañilería (nivel 2). Mata Soria anunció que en breve, el Ayuntamiento iliturgitano pondrá en marcha dos nuevos proyectos PEF más, a los que se sumará un tercero que ejecutará en la localidad la fundación 'Franciscanas Ana Mogas'. Los tres proyectos sumarán una inversión de la Consejería de Empleo de 1,02 millones para la formación de 45 personas desempleadas en la meta del empleo en las áreas de jardinería, construcción y educación.

Valoración del alcalde

El alcalde, Francisco Carmona, destacó como son varias áreas municipales las que se han implicado en estos programas de formación, de ahí que ahondó en la transversalidad de estas iniciativas formativas. Destacó el primer edil como el 82% del alumnado lo han conformado mujeres, «todas estas personas van a tener la oportunidad de entrar en un mercado laboral que antes lo tenían cerrado, porque esta formación está pensada para la reinserción de personas en el nuevo mercado laboral, como son los temas medioambientales, los relacionados con la atención socio-sanitaria y con las ofertas de ocio y deporte», ponderó el primer edil iliturgitano.