Una veintena de cuadros del XV Certamen de Pintura Rápida Luis Aldehuela se exponen en la Casa de Cultura

La sala de exposiciones de la Casa Municipal de Cultura, alberga hasta el día 24 de agosto la muestra de una veintena de cuadros que ... participaron el pasado mes de mayo en el XV Certamen de Pintura rápida al Aire Libre 'Luis Aldehuela'.

La exposición está compuesta por siete obras ganadoras, otras cinco que recibieron una mención de honor, a las que se suman ocho obras seleccionadas entre los participantes. Los cuadros destacan por su calidad artística y creatividad y corresponden a estampas urbanas y naturales más significativas del municipio. El XV Certamen de Pintura Rápida al Aire Libre 'Luis Aldehuela' se celebró el pasado día 10 de mayo en la ciudad, convirtiéndola en un espacio de creación artística, que congregó a 95 participantes llegados desde distintos puntos de España para plasmar en sus lienzos la esencia monumental, urbana y natural de Andújar.

El certamen honra la memoria y la trayectoria de Luis Aldehuela, uno de los grandes artistas andujareños que alcanzó relevancia nacional e internacional, con sus pinturas sobre la sierra y su riqueza cinegética.