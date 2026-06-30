El vehículo ecológico LINCE enamora de nuevo al mundo

El Vehículo Ecológico Lince del IES Jándula vuelve a causar la admiración de sus competidores. La organización de la Shell Eco-Marathon ha destacado el ... comportamiento, trabajo, agrado y buena actitud del equipo del IES Jándula, ganándose el corazón del público.

El equipo Eco-Jándula 2026 ha estado configurado por un grupo de alumnos de 1º de Bachillerato que cursan la materia de Tecnología e Ingeniería, que se han enfrentado al reto de participar en la 41º edición de la Shell Eco-Marathon, que se ha celebrado del 24 al 28 de junio en el circuito Silesia Ring de Polonia. El conjunto ha contado de nuevo con la batuta del profesor, Manuel Barbero y ha afrontado la 17º participación en la mayor competición mundial de vehículos ecológicos. El equipo ha dejado su sello por su espíritu de cooperación y valores educativos y humanos.

Barbero señala que han afrontado la competición en unas condiciones muy difíciles por el excesivo calor que se ha producido en Polonia, incrementado en el interior del paddock con varios desvanecimientos por calor que ha afectado a algunos de sus competidores. El prototipo andujareño ha obtenido la posición 14° de 30 equipos en su categoría con una marca acreditada de 597 kilómetros recorridos con un litro de gasolina. «Los chicos están contentísimos de la experiencia vivida», reseña Barbero. El mérito de este logro reside en que el centro educativo de la ciudad, en concreto el alumnado del Bachillerato de Tecnología, compite con universidades europeas y españolas, con ingenieros y ciclos formativos de Automoción del 'viejo continente'.

Un trabajo tenaz

Detrás de unos grandes registros, se esconde la tenacidad y la fe de parte del profesorado y alumnado del IES Jándula, que está dejando el pabellón de Andújar muy alto, a nivel nacional e internacional. El vehículo ecológico Lince alcanzó su mejor registro en el año 2024 donde rompió su anterior récord de 624 kilómetros recorridos con un litro de gasolina. Acaeció en la Shell Eco-Marathon Europe, celebrada el en la localidad francesa de Nogaro, con una marca de 834 kilómetros recorridos con un litro de gasolina, que al final se quedaron en 720 kilómetros, descontando el consumo eléctrico, con la nueva norma que entró en vigor ese año.

Estos alumnos han captado el interés de integrantes de universidades, para que sigan cursando estudios de ingeniería, por lo que se les abre un panorama esperanzador.