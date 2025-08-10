Vecinos de la Plaza de Toros llevan al Defensor del Pueblo Andaluz los problemas de civismo

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ CORRESPONSAL Domingo, 10 de agosto 2025, 14:16 Comenta Compartir

dújar. Un grupo de vecinos de la barriada Plaza de Toros, ha adoptado una serie de medidas para frenar lo que consideran «actos incívicos y como edificantes», como el trapicheo y consumo de drogas, la práctica de la prostitución, robos, incendios de contenedores, ocupaciones de casas y los altercados y peleas, que como dicen, vienen sufriendo desde la época de la pandemia y que como añaden perturban su convivencia.

El foco del problema es el parque enclavado en la zona de los chiqueros de la plaza de toros. Precisan que los hechos se producen desde las nueve de la noche hasta las siete de la mañana, por lo que constatan que ese periodo de tiempo se les hace insufrible la estancia en este entorno de la ciudad.

Recogida de firmas

Todo esto que expresan lo han grabado en unos vídeos donde muestran estas prácticas, han recogido un centenar firmas y han denunciado el caso al Ayuntamiento, a la Policía Nacional y al Defensor del Pueblo Andaluz, que ha pedido documentación sobre este asunto, Además, el próximo día 26 de agosto, a las 11:30 horas, ha programado una charla de mediación entre los denunciantes y el Ayuntamiento para llegar a una solución. El hecho que más apena a los moradores de la zona es el consumo de estupefacientes, que como han comprobado, se produce ya a edades tempranas y añaden que los niños y las personas mayores son los principales damnificados de ese problema, porque dicen que no pueden disfrutar con tranquilidad en su entorno.

Una de las ideas que proponen los vecinos es la retirada de los bancos para que no se aposenten las personas que generan los problemas y no generen más conflictos. En la misiva que remitió a los vecinos, el Defensor del Pueblo Andaluz solicita el envío de toda la información para entablar esa reunión con el Ayuntamiento y trata de mitigar esta problemática. El Defensor del Pueblo Andaluz aboga por generar todos los consensos posibles en esa charla de mediación.