Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Andujar

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
ZONA DONDE SE PRODUCEN LOS HECHOS. GONZÁLEZ

Vecinos de la Plaza de Toros llevan al Defensor del Pueblo Andaluz los problemas de civismo

SOCIEDAD ·

El Defensor del Pueblo Andaluz ha convocado un acto de conciliación el día 26 de agosto para solucionar el problema

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

CORRESPONSAL

Domingo, 10 de agosto 2025, 14:16

dújar. Un grupo de vecinos de la barriada Plaza de Toros, ha adoptado una serie de medidas para frenar lo que consideran «actos incívicos y como edificantes», como el trapicheo y consumo de drogas, la práctica de la prostitución, robos, incendios de contenedores, ocupaciones de casas y los altercados y peleas, que como dicen, vienen sufriendo desde la época de la pandemia y que como añaden perturban su convivencia.

El foco del problema es el parque enclavado en la zona de los chiqueros de la plaza de toros. Precisan que los hechos se producen desde las nueve de la noche hasta las siete de la mañana, por lo que constatan que ese periodo de tiempo se les hace insufrible la estancia en este entorno de la ciudad.

Recogida de firmas

Todo esto que expresan lo han grabado en unos vídeos donde muestran estas prácticas, han recogido un centenar firmas y han denunciado el caso al Ayuntamiento, a la Policía Nacional y al Defensor del Pueblo Andaluz, que ha pedido documentación sobre este asunto, Además, el próximo día 26 de agosto, a las 11:30 horas, ha programado una charla de mediación entre los denunciantes y el Ayuntamiento para llegar a una solución. El hecho que más apena a los moradores de la zona es el consumo de estupefacientes, que como han comprobado, se produce ya a edades tempranas y añaden que los niños y las personas mayores son los principales damnificados de ese problema, porque dicen que no pueden disfrutar con tranquilidad en su entorno.

Una de las ideas que proponen los vecinos es la retirada de los bancos para que no se aposenten las personas que generan los problemas y no generen más conflictos. En la misiva que remitió a los vecinos, el Defensor del Pueblo Andaluz solicita el envío de toda la información para entablar esa reunión con el Ayuntamiento y trata de mitigar esta problemática. El Defensor del Pueblo Andaluz aboga por generar todos los consensos posibles en esa charla de mediación.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detienen al presunto autor de la muerte del joven tiroteado en Pinos Puente
  2. 2

    Bochornosa presentación del Granada en Los Cármenes
  3. 3 Choque frontal de dos vehículos con al menos seis heridos, entre ellos dos niños, a la altura de Iznalloz
  4. 4

    Un acta notarial cambia el relato de las últimas horas de Lorca
  5. 5 Choque entre dos vehículos en la A-92
  6. 6

    «No me puedo jubilar. Voy a tener que trabajar hasta que me muera»
  7. 7

    Problemas en los derribos dilatan el final de las 44 viviendas de Manuel de Falla
  8. 8 Extinguido el incendio forestal del barranco de los Naranjos
  9. 9

    Sanitex y pestiños, recuerdos de la vieja carretera a la Costa del Sol granadina
  10. 10

    «Hicimos muchas cosas bien pese al 0-3; la fiesta viene ahora»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Vecinos de la Plaza de Toros llevan al Defensor del Pueblo Andaluz los problemas de civismo

Vecinos de la Plaza de Toros llevan al Defensor del Pueblo Andaluz los problemas de civismo