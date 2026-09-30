Varias actividades conciencian en el Día Mundial del Corazón

La Asociación Corazón y Esperanza organizó ayer una serie de actividades con motivo del Día Mundial del Corazón, donde mostró su trabajo y lanzó unas ... recomendaciones para el cuidado de la salud cardiovascular a la ciudadanía.

La jornada comenzó en el Hospital Alto Guadalquivir con la bienvenida por parte de la dirección Asistencial y continuó con una charla educativa impartida por el equipo de Rehabilitación Cardíaca del centro hospitalario, conformado por la cardióloga Carmen Durán; la rehabilitadora Elvira Fernández, Rehabilitadora. y la fisioterapeuta Elena Ruiz. Estas profesionales compartieron con todos los asistentes recomendaciones y pautas para cuidar la salud cardiovascular y adoptar hábitos de vida más saludables. El Hospital Alto Guadalquivir ensalzó el trabajo que realizan el colectivo Corazón y Esperanza en favor de la prevención y el cuidado de la salud cardiovascular.

Actividades

Con el lema 'No estás solo/a, estamos contigo en cada latido', esta asociación organizó un desayuno saludable en los jardines del hospital, la instalación de mesas informativas en el mismo centro hospitalario y en la calle Ollerías y una caminata desde el hospital y hasta el Ayuntamiento, donde la comitiva fue recibida por las autoridades locales.

La Asociación Corazón y Esperanza lleva ya 17 años mejorando la calidad de vida y el bienestar de las personas que padecen alguna enfermedad cardiovascular. Sus acciones van enfocadas principalmente a la incorporación de acciones saludables en la vida cotidiana, evitar un deterioro de la salud y garantizar que las personas con enfermedades cardiovascular tengan la posibilidad de vivir su rehabilitación como una superación a sus retos y sentir placer y disfrute con las actividades que se llevan a cabo.

Las más destacadas son el desarrollo de los cursos se tres de la rehabilitación cardiaca, la escuela de pacientes, los talleres de gimnasia y de informática. Organiza viajes y excursiones.