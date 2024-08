ISABEL RECA ALTOZANO Lunes, 5 de agosto 2024, 13:44 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Opciones para compartir Copiar enlace

Ni a nivel personal, ni a nivel material, ni a cualquier otro nivel, somos capaces de valorar lo que tenemos, hasta que lo perdemos. Somos españoles, andaluces, jiennenses e iliturgitanos, en los que la envidia es nuestra principal 'virtud' y nos ocurre en todos los órdenes de la vida. Loa pasada semana tuvimos noticias y acontecimientos para atestiguarlo.

Por empezar por uno, el hecho más reciente, el incendio de los talleres de SAFA, que por cierto no es la primera vez que se ven afectados por esta causa, no sé exactamente si la misma edificación o más para allá o para acá. Lo cierto es que han puesto en primer plano, la importancia que para la formación tiene dicho centro y sus enseñanzas. Desde el pasado siglo, ha sido cuna de miles de profesionales hoy, extendidos, no sólo por la geografía española, sino universal. De esos talleres han salido técnicos y mano de obra altamente cualificados, ocupando puestos, incluso de dirección de empresas muy solventes. Sin embargo, a pesar de los millares de alumnos que han pasado por la aulas SAFA, desde infantil a Enseñanza Profesional, poco reconocimiento social se le ha tenido, aunque en los últimos años, por la llamada Semana Santa Chica, la calle le tiene más en consideración.

Lo de siempre, lo festivo. A raíz del lamentable incendio, en las redes sociales, como no, han aparecido llamada de solidaridad, de reconocimiento y demás. Todo eso muy bien, pero que habrá que concretarlo en unas ayudas reales y efectivas. Hasta aquí, sabemos que hoy SAFA, como otros centros educativos, son Fundaciones, donde la Compañía de Jesús (jesuitas) son la base, lo que es de suponer que serán los propietarios del conjunto de edificios que componen el centro educativo. Si pueden o no asumir el coste del levantamiento de los nuevos talleres, está por ver, pero lo que sí que se debe ver y tener con claridad es que el tipo de enseñanza profesional que en ellos se imparte debe permanecer, por el bien de la ciudad y de los iliturgitanos. Las administraciones, ya sean local, provincial o autonómica habrán de asumir la parte que le corresponda o que crean corresponderle, para que las enseñanzas continúen. Los partidos políticos es de esperar que asuman su papel de unidad y no sólo de lamento y solidaridad en las redes sociales. Ahí todo está muy bien, pero al inicio del curso 2024-2025, las enseñanzas deben estar garantizadas, correspondan a quien corresponda, y que conste que no es ponerse la venda antes de que lo aporreen, que aquí todos nos conocemos.

El otro hecho que ha dejado patente y claro el luctuoso acontecimiento es que una ciudad, como la de Andújar, no puede tener un Parque de Bomberos, además de ámbito comarcal, con ese número de efectivos en activo. Si la plantilla es o no suficiente, que parece ser que no, lo que no se pueden tener es sólo tres efectivos dispuestos, ya sea por vacaciones, bajas u otras circunstancias. Que lo mejor de los bomberos es que no tengan que trabajar, por supuesto, pero la dotación de personal debe ser la necesaria en todo momento y si es joven más que mejor, aunque nada tengamos contra la edad de la experiencia.

Que un incendio, como el ocurrido, no tenga efectivos para sofocarlo por sí mismos y se tenga que recurrir a otros parques, cuan do la dimensión tampoco era para ello, según declaraciones, es para ponerlo en cuestión. Ya que tenemos Parque de Bomberos, según parece con buenas instalaciones y bien dotado, ahora que la Corporación Municipal está en pleno rodaje, coja este carril y sea capaz de ponerlo en el sendero adecuado. Ya que lo tenemos, y no poco que nos costó conseguirlo, valorémoslo.

Y decía al principio también lo de valorar las personas, ya que, en la actualidad dos iliturgitanos ocupan cargos y tienen peso especifico en la Junta de Andalucía hasta puede que con influencia o posibilidades en los dos sectores recogidos en este espacio, Jesús Estrella, como delegado del Gobierno en Jaén y Pablo Quesada como viceconsejero de Desarrollo Educativo, Si el primero ya lo viene demostrando 'aprovechemos» también al segundo para la prosperidad de esta ciudad,