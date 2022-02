Usuarios se quejan de las largas esperas en centros de salud

El tema de la sanidad está capitalizando el debate político en la provincia, la comarca y en el municipio, que ha supuesto el germen de las plataforma que denuncia una precariedad de la salud pública y la falta de personal para atender las necesidades de los usuarios que se agolpan en los centros de salud, como en el del Polígono Puerta de Madrid de la ciudad. «Por ejemplo me he tenido que ir varios días y esperar al día que hubiera menos gente», señaló José, mientras esperaba los resultados de unos análisis.

Virginia, que se hallaba a su lado, también aguantaba la espera mientras que le atendían por un fuerte dolor en la cadera. «A esto no hay derecho, porque he visto a personas mayores aquí tiradas en la calle y muertas de frío, lo que tienen que hacer es meter más personal», clamó.

José detectó como solo se dedican a atender los casos de coronavirus, «y no atienden otras patologías». Relató como a su esposa tardaron ocho meses para que el médico le diera el resultado de una colonoscopia, «esto no puede ser y todo se alarga en el tiempo porque la mitad de los médicos del Hospital Alto Guadalquivir se han ido, porque en otros sitios le pagan mejor». Virginia López apuntó que las esperas se prolongan hasta las dos horas, «y las pocas veces que he venido me he tenido que ir porque aquí hay mucha gente», dijo. Esta usuaria propone que trabaje más personal en el centro de salud.

Mari Carmen ha conocido casos de personas que han sido presa de los nervios porque les tienen que atender casos que son necesarios. «Porque personas que tienen problemas de cáncer no pueden esperar más», imploró.

Soluciones

El l nuevo Plan de Refuerzo de la Atención Primaria de la Junta de Andalucía, denominado Plan de Respuesta de la Incidencia Covid-19 en Atención Primaria, se centrará en reducir la burocracia en los centros de salud y reforzar la atención médica por la tarde. La administración autonómica se compromete además a reforzar el servicio telefónico Salud Responde.

Alcaldes de la provincia, de los que un núcleo importante son de la comarca de Andújar, denunciaron deficiencias en el sistema sanitario andaluz. Citaron las colas en los centros de salud, el déficit de profesionales, las dificultades para conseguir citas presenciales en un plazo razonable, desatención de los enfermos crónicos y graves, saturaciones en las urgencias de los hospitales. Los regidores ahondaron en el cierre de áreas de atención cerradas y en el considerable aumento de las listas de espera para ser atendido por el especialista. También lamentaron la anulación de las citas telefónicas.