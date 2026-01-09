IU-Podemos pide que no se desdeñe la figura de González Orea

El portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida y Podemos, Juan Francisco Cazalilla, ha denunciado el «ninguneo» que el PP de Andújar está llevando a ... cabo con una de las principales figuras de la cultura local, el escultor Antonio González Orea.

En las ultimas semanas, la coalición de izquierdas ha conocido que la intención del actual equipo de gobierno es el traslado definitivo de la obra del escultor González Orea a los pasillos del Teatro Municipal de Andújar. Hasta este momento, numerosas figuras de su obra, estaban situadas en el museo que lleva su nombre, ubicado en el antiguo convento de las Madres Capuchinas, en la calle Calancha, «museo que lleva varios meses cerrado como consecuencia de la rehabilitación del tejado, y de la falta de personal para mantenerlo abierto», recalca Cazalilla.

IU-Podemos con Andújar afirma que la intención del equipo de gobierno es trasladar de forma definitiva la obra del escultor local, a la antesala del Teatro Municipal de Andújar, y reubicar en el antiguo convento, el Museo de la Romería. A juicio del portavoz de la coalición, esto es un agravio hacia la figura de insigne escultor local, «ya que González Orea tiene suficiente empaque y bagaje cultural para tener una propia ubicación, con la suficiente dignidad y solemnidad que su obra merece, no de forma 'chapucera repartida por la antesala del teatro». Cazalilla insta al alcalde a rectificar este «agravio», y regresar la obra donde estaba ubicada.

La figura de Orea

Antonio González Orea fue doctor por la Universidad Complutense de Madrid.​ En el año 1994 se le nombró Hijo Predilecto de Andújar y se creó la Bienal Internacional de Escultura al igual que el Museo de Artes Plásticas en Andújar.

Su producción llega a casi un centenar y medio de obras, destacando grandes monumentos al aire libre como el alusivo a La Batalla de las Navas de Tolosa en La Carolina o Nuestra Señora de la Paz en la Basílica y Real Santuario de la Santísima Virgen de la Cabeza de Andújar. Es coautor, junto a su discípulo Miguel Fuentes del Olmo, del Monumento a la Constitución Española en Andújar. Reseñable es también su imaginería, siendo la Inmaculada del Silencio, que actualmente se encuentra en el colegio Portaceli de Sevilla, una de las obras que más fama le dio.​