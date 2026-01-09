Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

ANTIGUO MUSEO ANTONIO GONZÁLEZ OREA. ALFREDO YBARRA

IU-Podemos pide que no se desdeñe la figura de González Orea

Su portavoz municipal aboga porque se mantenga el museo que lleva su nombre y no se trasladen sus obras al Teatro Principal

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

ANDÚJAR

Viernes, 9 de enero 2026, 10:40

El portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida y Podemos, Juan Francisco Cazalilla, ha denunciado el «ninguneo» que el PP de Andújar está llevando a ... cabo con una de las principales figuras de la cultura local, el escultor Antonio González Orea.

