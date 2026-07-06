IU-Podemos denuncia la eliminación de espacios públicos de convivencia en Andújar

El portavoz de la coalición de izquierdas, Juan Francisco Cazalilla, denuncia que el equipo de gobierno del Partido Popular sigue eliminando espacios públicos de convivencia ... y participación ciudadana.

Señala que, en esta ocasión, el PP ha inutilizado el patio trasero del Palacio de los Niños de Don Gome, situado en la calle Luis Vives, ubicando una maqueta a escala de la antigua muralla de Andújar.

Desde la coalición de izquierdas, se reconoce el valor artístico y cultural de dicha escultura, pero matiza que ha debido de ser ubicada en una de las zonas rehabilitadas de la propia muralla, que quedan unos metros más adelante, «ya que esa zona es utilizada en varias ocasiones para actividades de la federación de asociaciones vecinales, y la asociación de vecinos del casco antiguo», razona Cazalilla.

No espacios alternativos

El portavoz de la coalición de izquierdas añade que esta asociación, debido a su ubicación, carece de espacio alternativos para sus actividades de convivencia, «lo que pone de facto una merma en los derechos de asociación de los v vecinos y vecinas del casco antiguo».

Cazalilla, manifiesta que esta actuación es totalmente intencionada por parte del PP, «que desde el minuto uno trata de desincentivar el tejido asociativo de la ciudad, que muy a menudo suele ser contestatario con las actuaciones de este equipo de gobierno, habiendo paralizado numerosas iniciativas», deduce.

Por otra parte, la ciudadanía reclama más vigilancia o la instalación de cámaras de seguridad en la zona ante los actos vandálicos que se están produciendo en la zona amurallada recientemente restaurada, con la aparición de pintadas en los mismos lienzos, o destrozos o sus elementos identificativos. Alertan de que esta maqueta que ha causado una gran admiración, puede ser objeto de este tipo de afrentas.