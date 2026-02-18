Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

CIUDADANOS PASEANDO POR LA MOTA EL PASADO DÍA 6 DE FEBRERO, CON UN RÍO QUE CASI TAPONABA LOS OJOS DEL PUENTE ROMANO. J. C. GONZÁLEZ

UPA señala que las motas del río han evitado grandes riadas en Andújar

CICLO DE BORRASCAS ·

Su delegado local y miembro histórico de la plataforma, Juan Santamaría, lamenta los daños en los cultivos y reclama actuaciones a la CGH

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

ANDÚJAR

Miércoles, 18 de febrero 2026, 12:59

Comenta

újar. Juan Santamaría, delegado local de la Unión de Pequeños Agricultores y miembro histórico de la plataforma que se formó en la ciudad para lucha ... contra las inundaciones, ha señalado que las motas de protección ubicadas en la ribera del río Guadalquivir, han evitado una catástrofe mayor en el último enjambre de borrascas, y por fortuna no se repitieron las consecuencias de las riadas de 2010, que anegaron La Isla, Llanos del Sotillo, polígonos industriales y la barriada de La Lagunilla. Santamaría pide que se conserven estas motas, «que han evitado las inundaciones en la ciudad en esta ocasión», asevera. Cree que es un pronto aventurado hacer una valoración de los daños en la agricultura, pero vaticina que las lluvias van a perjudicar a varios cultivos. Por ejemplo, en la Ropera, unas 12 hectáreas de olivar y frutales se han visto afectadas.

