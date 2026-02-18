UPA señala que las motas del río han evitado grandes riadas en Andújar

Su delegado local y miembro histórico de la plataforma, Juan Santamaría, lamenta los daños en los cultivos y reclama actuaciones a la CGH

CIUDADANOS PASEANDO POR LA MOTA EL PASADO DÍA 6 DE FEBRERO, CON UN RÍO QUE CASI TAPONABA LOS OJOS DEL PUENTE ROMANO.

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ ANDÚJAR Miércoles, 18 de febrero 2026, 12:59 | Actualizado 13:14h. Comenta Compartir

újar. Juan Santamaría, delegado local de la Unión de Pequeños Agricultores y miembro histórico de la plataforma que se formó en la ciudad para lucha ... contra las inundaciones, ha señalado que las motas de protección ubicadas en la ribera del río Guadalquivir, han evitado una catástrofe mayor en el último enjambre de borrascas, y por fortuna no se repitieron las consecuencias de las riadas de 2010, que anegaron La Isla, Llanos del Sotillo, polígonos industriales y la barriada de La Lagunilla. Santamaría pide que se conserven estas motas, «que han evitado las inundaciones en la ciudad en esta ocasión», asevera. Cree que es un pronto aventurado hacer una valoración de los daños en la agricultura, pero vaticina que las lluvias van a perjudicar a varios cultivos. Por ejemplo, en la Ropera, unas 12 hectáreas de olivar y frutales se han visto afectadas.

Su petición Eso sí, lamenta que no se pueda recoger la aceituna que se haya quedado clavada en el suelo en la campiña. Este dirigente histórico de la plataforma en contra de las riadas, propone a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, la creación de lo que popularmente se conoce como una madrevieja, en las inmediaciones del cauce del río en el Puente Romano. La madrevieja es un tipo de humedal, separado (pero no necesariamente aislado) de los ríos que le dieron origen. Lo que pide es la creación de otro cauce en este enclave, una medida poco costosa y muy eficaz, que tan solo requiere un poco de voluntad. «Esto es tan importante como una mota, porque le hace el cauce al río y en vez de coger la curva, sigue su curso de forma derecha y alivia el cauce del agua», explica. También reivindica la creación de otra mota de protección desde el Puente Romano hasta el Molino de las Aceñas.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión