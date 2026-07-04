Unanimidad en el acuerdo colectivo del Ayuntamiento de Andújar

El Ayuntamiento ha alcanzado un acuerdo con los representantes sindicales para la firma del nuevo Acuerdo-Convenio del personal funcionario y laboral municipal, culminando así ... un proceso de negociación desarrollado durante los últimos meses y que cuenta con el respaldo unánime de las secciones sindicales.

En la firma, en la que participaron ayer el alcalde; la concejal de Personal, y representantes de CSIF, USO, Comisiones Obreras y del Comité de Empresa, se puso en valor el consenso alcanzado y el trabajo conjunto entre el equipo de Gobierno, el área de Recursos Humanos, los técnicos municipales y los representantes de los trabajadores. El alcalde, Francisco Carmona, mostró su satisfacción por la firma de un acuerdo que definió como «un gran hito» para la plantilla municipal y agradeció el compromiso de los trabajadores del Ayuntamiento y de sus representantes sindicales durante el diálogo.

Novedades

Entre las principales novedades del nuevo convenio, figura la creación de una línea de préstamos personales de hasta 15.000 euros para empleados municipales fijos, tanto funcionarios como personal laboral, destinada a facilitar la adquisición de la primera vivienda. Esta medida pretende apoyar a aquellos trabajadores que inician un proyecto de vida, facilitando el acceso a la vivienda mediante su devolución en plazos adaptados.

La concejal de Personal, María Martín More, explicó que el acuerdo pone fin a una negociación iniciada tras el preacuerdo alcanzado en noviembre de 2025 y que se ha intensificado durante los dos últimos meses hasta cerrar definitivamente todos los aspectos pendientes. En este sentido, destacó que el convenio tendrá una vigencia de cuatro años e incorpora un incremento económico del 14 %, después de cuatro años sin actualización de las mejoras económicas contempladas en el acuerdo.

Además, el nuevo texto contempla avances en materia de promoción interna y desarrollo de los procesos selectivos, junto a diversas modificaciones organizativas y laborales consensuadas entre ambas partes para mejorar las condiciones de la plantilla municipal.

Los representantes sindicales valoraron de forma positiva el resultado de la negociación. Lorenzo Moreno, de USO, indicó que el nuevo acuerdo mejora de forma significativa el anterior. El presidente del Comité de Empresa, Rafael Martínez, agradeció o el impulso dado a la negociación por la Concejalía de Personal y abogó porque esta fuera la línea a seguir en la firma de los futuros convenios. Francisco Expósito del CSIF, destacó la labor de intermediación de la edil entre el alcalde y las secciones sindicales y Julián Navarro, de Comisiones Obreras, ahondó que este acuerdo tendrá su incidencia en la ciudadanía.