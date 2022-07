Unanimidad OPINIÓN «Iba ya siendo hora que el tema de la Sierra de Andújar y otros de gran trascendencia económica para la ciudad contara no solo con la equisencia de las Administraciones Nacional y Autonómica»

Iba ya siendo hora que el tema de la Sierra de Andújar y otros de gran trascendencia económica para la ciudad contara no solo con la equisencia de las Administraciones Nacional y Autonómica, sino que ante un planteamiento, venga del signo que venga, sea sensato, para contar con la unanimidad de todos los grupos políticos.

El Ministerio de Turismo ha seleccionado el proyecto Sierra Morena, Territorio del Lince; con una gran inversión para realizar varias actividades, lo que prueba que La serranía andujareña empieza a estar en el mapa de las administraciones, que planean su desarrollo turístico ya con un plan específico para la divulgación de la zona y que será impulsado por la Diputación Provincial de Jaén y por la Junta de Andalucía.

A eso le añadimos que la Junta de Andalucía ha destacado la georreferenciación de 810 viviendas en la zona de las Viñas, con una población de 3. 500 personas, en época de verano, para la seguridad y prevención de incendios. Junta y Ayuntamiento, de la mano han presentado a los vecinos de la zona de la Sierra un plan municipal que ha contado con la colaboración del 112 y el Infoca. No era de recibo que, a estas alturas y con tantos años no existiera un plan para la seguridad de las personas, la prevención de incendios y la capacidad de respuesta ante posibles siniestros. Si bien, esta es solo una primera fase y es necesario seguir avanzando en equipamientos e infraestructuras, un objetivo para el que la Junta pone a disposición del Ayuntamiento el conocimiento experto y la complicidad activa del 112, del GREA y del Infoca para poder prevenir incendios. Pero no solo debe existir un protagonismo activo de las administraciones públicas en la prevención de incendios forestales, sino que es necesaria la colaboración activa de los particulares, de los propietarios de viviendas que deben contar con planes de autoprotección para poder así preservar vidas y contribuir a la salvaguarda del patrimonio natural.

Además, el Ayuntamiento de Andújar cuanta con un Plan Local de Emergencia por Incendios forestales (PLEIF), renovado en 2021, y la Oficina Municipal Técnica de Prevención de Incendios Forestales, para minimizar el peligro de incendios en la zona de las Viñas. Es todo un acierto que más vale tarde y antes de que ocurra alguno. Pero si importante es evitar los incendios, importante es facilitar el baño en zona tan calurosa. La playa de interior del Encinarejo es muy frecuentada en la época estival y el pleno de la Corporación iliturgitana ha dado luz verde a un plan de vigilancia en la zona que se mantendrá durante la temporada de baño que comprende desde el 15 de julio hasta el 5 de septiembre, aunque el PP ha pedido su ampliación. El reto marcado es la consecución de la bandera azul, que la acredite como una playa de interior de calidad.

El otro tema de enjundia que ha contado con la unanimidad de los grupos políticos de la Corporación, es la propuesta del PP reivindicando la apertura rápida del matadero municipal que su cierre, hace ya año y medio está motivado por falta de garantías sanitarias, con el consiguiente perjuicio económico para la ciudad. Este matadero municipal prestaba servicio esencial a muchos ganaderos de Andújar y su comarca y a todo el sector cárnico, a carnicerías que vendían carne fresca y fábricas de embutidos, así como a la Plaza de Abastos. Está instalado en un edificio y espacio público y está arrendado a un empresario que no es de la localidad. incumple la normativa sanitaria y de consumo obligatorias, no ha realizado las reformas necesarias que sanidad ha exigido para seguir funcionando.los ganaderos, las empresas cárnicas de la ciudad, el sector minorista que vende carne fresca y los carniceros de la Plaza de Abastos, se quejan de que deben sacrificar los animales en otros mataderos de la provincia, como Jaén, Torreperogil y Baeza, con el consiguiente aumento de los costes, y perjuicio económico que acarrea para el sector, y mucho más ahora con el aumento de los costes del transporte, electricidad y piensos. Tras la unanimidad política, debe ser, ahora, la gestión del alcalde, la que haga posible su apertura.