Ultramágica conquista al público en su segunda edición organizada por Cruz Roja

La segunda edición del espectáculo Ultramágica, organizado por Cruz Roja con la colaboración del Ayuntamiento de Andújar resultó emotivo. Fue un evento cargado de emoción ... y cercanía, donde el público se convirtió en protagonista desde el primer momento. Los asistentes no solo disfrutaron de un espectáculo sorprendente y lleno de magia, sino que también vivieron una experiencia cercana, dinámica y participativa, marcada por las risas, la ilusión y la complicidad entre artistas y público.

El ambiente creado durante la velada reflejó el éxito de una propuesta que logró unir entretenimiento y solidaridad, dejando una huella muy especial en todos los presentes. «Además de disfrutar del espectáculo, las personas asistentes colaboraron con una causa solidaria, ya que la recaudación se destinará a la campaña 'Básicos para Construir Vidas' de Cruz Roja, dirigida a apoyar a personas en situación de vulnerabilidad y a impulsar su futuro con nuevas oportunidades», apunta Carlos Montero, presidente de Cruz Roja Asamblea Comarcal Campiña Norte, quien señala que el respaldo institucional y empresarial ha sido clave para el éxito de esta segunda edición celebrada en la SAFA.

Respaldo

Montero indica que el Ayuntamiento ha jugado un papel decisivo, «apoyando activamente el evento y garantizando que se desarrolle con éxito». El máximo responsable de la Cruz Roja en la zona ahonda en el compromiso del tejido empresarial, «se ha visto notablemente reforzado, triplicando el número de empresas colaboradoras respecto a la edición anterior». Entre ellas, destaca de manera especial a Cajamar Andújar y Panuveg Fitosanitarios, patrocinadores principales del espectáculo, «cuyo apoyo ha resultado fundamental para hacer posible esta iniciativa solidaria». En este sentido, Carlos Montero ha querido expresar su agradecimiento . «Nos sentimos muy contentos con el desarrollo de la segunda edición de Ultramágica, y nada de esto habría sido posible sin el respaldo del Ayuntamiento de Andújar, las empresas colaboradoras y el público asistente que propiciaron una velada humanitaria llena de encanto y de magia», apostilla.