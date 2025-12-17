Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Andujar

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los artistas lograron deleitar a los asistentes. CARLOS ÁNGEL GÁLVEZ

Ultramágica conquista al público en su segunda edición organizada por Cruz Roja

SOLIDARIDAD Y ESPECTÁCULOS ·

El presidente de la institución humanitaria en la zona destaca el apoyo brindado por el Consistorio, las empresas y el público

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

ANDÚJAR

Miércoles, 17 de diciembre 2025, 11:32

Comenta

La segunda edición del espectáculo Ultramágica, organizado por Cruz Roja con la colaboración del Ayuntamiento de Andújar resultó emotivo. Fue un evento cargado de emoción ... y cercanía, donde el público se convirtió en protagonista desde el primer momento. Los asistentes no solo disfrutaron de un espectáculo sorprendente y lleno de magia, sino que también vivieron una experiencia cercana, dinámica y participativa, marcada por las risas, la ilusión y la complicidad entre artistas y público.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Le roban el coche a punta de pistola en Granada: «Pensé que dispararía»
  2. 2 La nieve tiñe de blanco la provincia de Granada
  3. 3 Gran paso para la mejora del enlace de la Circunvalación con Maracena, Pulianas y Granada
  4. 4 Una trabajadora de Lidl alucina con la cesta de Navidad de la empresa: «¿Qué es esto?»
  5. 5

    Desalojan a una familia del Realejo tras derrumbarse el edificio contiguo a su casa
  6. 6 Muere Antonio India, expresidente de la Diputación de Granada
  7. 7 Cuatro trabajadores aprovechan la baja médica de su jefe para robar 800 kilos de cobre de la empresa
  8. 8 Un nuevo episodio de lluvia, tormentas y nieve amenaza a Granada: hay un día crítico
  9. 9 Nuevo avance para el AVE entre Granada y Antequera: licitan por 45,7 millones las obras para duplicar la vía
  10. 10 Así es el nuevo Primor de Granada: una tienda de última generación en el Granaita

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Ultramágica conquista al público en su segunda edición organizada por Cruz Roja

Ultramágica conquista al público en su segunda edición organizada por Cruz Roja