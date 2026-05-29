El último temporal provoca que algunos olivares de la zona no cuajen de una forma óptima

Las últimas lluvias están afectando al cuaje del olivo, sobre todo a los olivos que se cogieron más tarde por culpa del temporal. Así lo ... afirma el delegado local de Asaja, Miguel Girón, quien matiza que en otras parcelas ese cuaje si se está desarrollando de una forma óptima, por lo que existe una uniformidad en este aspecto. «Pero en general el olivar está teniendo un cuaje bastante adecuado», precisa el dirigente agrario. El olivo ya empieza a cargarse de aceituna, pero al que se recogió más tarde le está costando hacerlo aún más, porque no le ha dado tiempo a recuperarse en condiciones.

Las últimas temperaturas frescas, antes de la llegada del calor han favorecido el cuaje del olivo, pero el algodón se ha visto perjudicado por las últimas lluvias. «El algodón quiere calor y el agua ha provocado su caída y que le estén atacando todas las plagas», afirma Girón.

Gran dotación de riego

Miguel Girón se congratula por la gran dotación de riego que se va a producir en la zona al estar los embalses llenos y en concreto el del Rumblar, que abastece de agua a la zona. El Rumblar alcanza el 78% de su capacidad y en la provincia de Jaén se llega hasta el 90 de media. «Problemas de agua no vamos a tener, salvo el contratiempo de las parcelas que se han visto afectadas por la crecida del río, que ha provocado la aparición de hongos en los árboles», señala el responsable local de Asaja, la Asociación de Jóvenes Agricultores, que reivindica las ayudas comprometidas por el Gobierno Central para paliar el tren de borrascas. «Se nos prometió por parte de Luis Planas una cantidad importante y estamos a la espera desde abril del listado de esas ayudas, que consideramos necesarias para el campo».

Girón también considera imprescindible la modernización de los regadíos de la zona, «pero no de cualquier forma, porque tiene que estar programada y se deben establecer unos plazos de ejecución por lo que tienen que haber un compromiso de las administraciones con una de las comunidades más grandes de Andalucía cuando hay cantidades comprometidas por la Junta y el Gobierno Central», esgrime.

Historia

La Comunidad de Regantes del Pantano del Rumblar gestiona la distribución de agua para riego en la zona de Andújar y su entorno, coordinando campañas de riego y actividades administrativas para sus miembros. Opera desde el año 1957. Su actividad principal se centra en garantizar el suministro de agua a los agricultores y regantes de la región, especialmente para cultivos como el olivar, el algodón, la remolacha y los frutales.

El sistema de regadío ha quedado obsoleto, porque ya casi alcanza los 90 años de existencia y parte de su infraestructura quedó destruida por el pasado tren de borrascas. El proyecto de la modernización del Rumblar data del año 2011 en el que se dio por ya por caducado el actual sistema que data de la década de 1940. Respecto a aquel, se han introducido algunas modificaciones, como la instalación de placas solares para la instalación de las energías renovables.