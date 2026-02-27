Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Vecinos se protegen de la lluvia en el reciente enjambre de borrascas. GONZÁLEZ

El último episodio de lluvias se asemejó al de las ríadas de 2010 en Andújar

TREN DE BORRASCAS ·

El colaborador de la Agencia Estatal de Metereología, Antonio Lomas, señala que la CGH ha regulado esta vez la evacuación de las aguas

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

CORRESPONSAL

Viernes, 27 de febrero 2026, 14:03

Comenta

Un total de 495 litros por metro cuadrado de lluvia se han registrado en el municipio en lo que llevamos de año hidrológico, que ... comenzó el pasado día 1 de octubre, que coincidió con el inicio del otoño climatológico.

