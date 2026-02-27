El último episodio de lluvias se asemejó al de las ríadas de 2010 en Andújar

Un total de 495 litros por metro cuadrado de lluvia se han registrado en el municipio en lo que llevamos de año hidrológico, que ... comenzó el pasado día 1 de octubre, que coincidió con el inicio del otoño climatológico.

Pues 303 se llevan computados desde mediados del mes de enero, cuando arrancó el 'tren de borrascas', que se ensañó con Andalucía. Así lo recogen los datos ofrecidos a a esta redacción por el colaborador de la Agencia Estatal de Metereología, Antonio Lomas. Hay que remontarse a al invierno que comprendió desde diciembre de 2009 a febrero de 2010 para encontrarse con cifras pluviométricas de tamaña cuantía, que desencadenaron las célebres inundaciones de febrero de 2010.

En este último episodio de precipitaciones no se han repetido aquellas anegaciones, pese a que al agua ha hecho algunos estragos en casas y cultivos. «Confederación ha sabido regular el sistema de evacuación de aguas y porque las aguas que expulsábamos iban hacia Córdoba y Sevilla», remarca.

Lomas atribuye estas últimas borrascas tan tremendas y continuadas a un resquebrajamiento del vórtice polar, «que suele traer masas frías y han originado las borrascas sobre el atlántico que han llegado hasta nosotros y también porque el anticiclón de las Azores ha bajado de latitud y se ha metido más en África por lo que han entrado las borrascas», desgrana este experto metereológico.

Otra Dana

Antonio Lomas avisa que se avecina otra Dana (lo que antes se llamaba gota fría) que podría afectar a Andújar desde el próximo miércoles y hasta el fin se semana. Cree que no se debe bajar la guardia porque los pantanos del entorno -que estaban secos- se han llenado, «como venga una primavera con un ciclo de lluvias los pantanos tendrían que desaguar porque no podrían soportar más hectómetros cúbicos y allí es donde se verían si funcionan los sistemas nuevos que se han instalado para prevenir las riadas», apostilla Lomas.