Las últimas lluvias mejoran las perspectivas de la temporada montera

Las últimas lluvias han mejorado las expectativas de cara a la temporada de las monterías, que se acaba de iniciar. Los organizadores andaban preocupados por ... la sequedad de los pastos, que se formaron con las lluvias primaverales y que estaba provocando una falta de actividad entre las piezas.

El Consistorio está apostando por el el turismo cinegético, al advertir que es una de las principales fuentes de riqueza y motor económico de la serranía. Andújar es capital de la montería, con más de 60 cotos de caza mayor, ocupando una extensión aproximada de 113.000 hectáreas. En la época actual de monterías, los establecimientos suelen alcanzar algunos fines de semana el 100% de ocupación, con un media en la temporada de un 85%. Noviembre es uno de los más activos, como se indica desde la junta rectora del parque natural Sierra de Andújar.

Gastronomía

La calidad de las reses, la gran extensión de la sierra y la enorme dedicación de la nobleza a mitad de la década del siglo pasado le ha dado pedigrí al mundo de la caza mayor en Andújar, que está muy ligada a la gastronomía, y eso se puede comprobar en los platos que los distintos restaurantes, como la carne de monte, que ha derivado en la ciudad en una feria de este producto.