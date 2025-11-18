Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

AGUA ACUMULADA EN LA ZONA DEL POLÍGONO PUERTA DE CÓRDOBA. ANDUJAR EXPRESS
Vecinos de varios puntos de la ciudad reclamaron trabajos previos de prevención como la limpieza de los alcantarillados y de los arroyos

Las últimas y copiosas precipitaciones dejan beneficios en el campo

BORRASCA CLAUDIA ·

Desde el pasado jueves y hasta el domingo, cayeron en el municipio 115 litros por metro cuadrado de lluvia y no hubo que lamentar dramas

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

ANDÚJAR

Martes, 18 de noviembre 2025, 13:20

Comenta

Salvo los sobresaltos del pasado sábado por la tarde, la borrasca 'Claudia' y sus generosas precipitaciones han dejado beneficios, sobre todo para el campo. Desde ... el pasado jueves y hasta el domingo, han caído en el municipio 115 litros por metro cuadrado de lluvia. No hubo que lamentar dramas, pero vecinos de varios puntos de la ciudad reclamaron trabajos previos de prevención como la limpieza de los alcantarillados y de los arroyos.

