'TUTIFRUTI DE ACONTECIMIENTOS'

PRESENTACIÓN DEL CARTEL TAURINO. / J. C. G.

Siempre que pasa igual, ocurre lo mismo, y lo aclaro. Siempre que coincide una semana la celebración de la Semana Santa y a la siguiente la Romería de la Virgen de la Cabeza, los actos, en las vísperas se mezclan sin querer, si a ello le añadimos los queriendo, es todo un Tutifruti, como ya apuntaba la pasada semana, eso sí, con desarrollo en distintos puntos de la ciudad- Si a ello le añadimos que huele a elecciones y los partidos políticos han tomado a Andújar, como lugar de referencia para la celebración de diferentes actos, estamos que no cabemos. Vayamos pues por orden. Tras el punto de partida del Vía Crucis de la Agrupación de Cofradías y este año como novedad, una muestra-exposición de «Murales fotográficos» que se extenderá a lo largo de todo el tiempo de Cuaresma y que está conectado con los actos de carácter cofrade que recientemente se han celebrado en el proyecto de «Otoño Cofrade» con el patrocinio de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, y que se pueden contemplar en las calles peatonales, como colgaduras de gran formato, se han iniciado los cultos que las diferentes hermandades de pasión dedican a sus titulares en sus respectivas sedes canónicas y a los que este año hemos sumado un Viacrucis penitencias con el Cristo del Gran Poder para pedir el final de la pandemia que nos asola y que ha impedido, durante dos años, que las imágenes procesionen por calles y plazas.

Por el lado romero, se ha presentado la donación de un manto y terno donado por una familia a la imagen de la virgen del Santuario, que lucirá en la procesión del último domingo del mes de abril. Por primera vez en la historia que recuerden los lugareños, la ciudad y no el Santuario, ha acogido la Asamblea Nacional de cofradías filiales de la Virgen de la Cabeza que esperan una celebración sino normal, casi normal de la Romería

Ya he señalado que, también las formaciones políticas andan interesadas en desarrollar sus actos en la ciudad. Juan Espadas se desplazó a hasta la ciudad para, aprovechando el congreso provincial de las Juventudes socialistas, comprometerse a mitigar las altas tasas de paro juvenil, no sólo de Andújar sino, como le corresponde como secretario general y candidato a la Junta, de toda Andalucía y como no, se autoinvitó para venir a la romería, de camino que elogiaba la labor por el socialismo que ha realizado las dos iliturgitanas, Josefa Lucas y Micaela Navarro. Ambas siguen con sus respectivos cargos en la nueva ejecutiva local, en la que el actual alcalde Pedro Luis Rodríguez ha sustituido al anterior, Francisco Huertas, como secretario general, algo que viene siendo habitual en la formación socialista local desde tiempos inmemorial, que un cargo lleve anejo al otro, lo que también prueba que continuara como candidato en las próximas elecciones municipales, el actual alcalde.

El PP más centrado en lo local, además del foro provincial celebrado aquí sobre la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio, que tanto afecta a las construcciones en nuestra Sierra cuyas bondades alabaron, ha pedido al gobierno municipal que abra de una vez por todas los locales de ensayo para los grupos locales, inaugurados a bombo y platillo en el mes de octubre del pasado año y están cerrados a cal y canto, sin que nadie de una respuesta de cuál será la fecha de su apertura.

Y para que nadie diga que tenemos un gobierno municipal, mitad antitaurino, este año nos adelantamos al inicio de la temporada y ya hemos anunciado cartel para el 2 de abrí, No es José Tomas, que tampoco tenemos plazas hotelera para ello, pero si buena terna mixta de rejones y matadores. Buena fecha, sábado y ahora a demostrar esas ganas que decimos tener de espectáculos taurinos. El apoyo del alcalde y el concejal de Festejos a tradiciones como estas, las hicieron patentes en la presentación oficial del cartel.